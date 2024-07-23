Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Brezilya yolcusu! İşte masadaki konular

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 25-26 Temmuz'da Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na iştirak edecek.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da söz konusu toplantıya katılmak üzere yarın Rio de Janeiro'ya gidecek. 25-26 Temmuz'da düzenlenecek toplantı, G20'nin bu yıl bakanlar düzeyinde yapılan üçüncü etkinliği olacak.

Bakan Şimşek'in, G20 toplantısının "Küresel Ekonomik Görünüm ve Devam Eden Sınamalar" başlıklı oturumunda ana konuşmacılardan biri olması ve burada küresel ekonomi ile Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunması öngörülüyor.

İKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRECEK

Şimşek'in, etkinlik kapsamında katılacağı toplantıların yanında mevkidaşlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

İki gün sürecek G20 toplantısının gündeminde, küresel ekonomik görünüm, finansal sektör görünümü ve finansal kapsayıcılık, vergi politikalarında uluslararası işbirliği, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri, çok taraflı kalkınma bankalarında reform ve küresel borçluluk gibi konular yer alıyor.