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Mehmet Şimşek’ten KDV açıklaması: Net uyarı geldi! Vergi oranlarında uyumsuzluğu kontrol edecek çalışma hazır

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
08.04.2024 11:10
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Fişlerdeki KDV oranları için yapılan oyunlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yapay zekasına takıldı. Vergi kaçırana göz yumdurmayacak uygulamada çalışmalar tamamlandı. Konuya ilişkin konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Temel ihtiyaç ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltmak için uygulanan düşük KDV oranlarını istismar ettiği tespit edilen firmalara yönelik saha denetimleri yapılacak” dedi ve vergi kaçıranları çok net bir şekilde uyardı.

Mehmet Şimşek’ten KDV açıklaması: Net uyarı geldi! Vergi oranlarında uyumsuzluğu kontrol edecek çalışma hazır

KDV oranları için Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Buna göre fişte gerekenden daha düşük KDV kesen firmalar, Bakanlığın radarına girdi ve KDV’deki oran uyumsuzlukları kontrol edilmeye başlandı. Oran uyumsuzluğuna yönelik yapılan bu çalışmada Maliye, 100’e yakın büyük firma için sahaya inmeye hazırlanıyor.

YAPAY ZEKA İLE TESPİT EDİLECEK

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı X’ten açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KDV’deki oran uyumsuzluklarını tespit etmeye yönelik; Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımız, Gelir İdaresi Başkanlığımız ve Risk Analizi Genel Müdürlüğümüzün yapay zeka destekli çalışmalarını tamamladı” ifadelerini kullandı.

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KDV ORANINI İSTİSMAR EDENE UYARI

“Temel ihtiyaç ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltmak için uygulanan düşük KDV oranlarını istismar ettiği tespit edilen firmalara yönelik saha denetimleri yapılacak” diyerek usulsüzlük yapan firmalara seslenen Bakan Şimşek, “Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz” diyerek uyarıda bulundu.


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