Memur emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Temmuz ayı maaş farkları ödeme tarihi

Emekli memur maaş farkının yatacağı tarih SSK ve Bağkur emeklileri tarafından merak ediliyor. Memur ve emeklilere uygulanan zam oranı, Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının sonrasında belli oldu. Memurlar zamlı maaşlarını 8 Temmuz tarihinde aldılar. 14-15 günlük farkın ise maaş farkı olarak hesaplara geçmesi beklenmekte. Peki maaş farkı ne zaman yatacak?

MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Maaş farkı ödemelerinin yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Maaş farkı ödemesi hakkında henüz yeni bir açıklama yapılmadı. Memurlar zamlı maaşlarını almalarının ardından 14-15 günlük maaş farklarını sorgulamaya başladılar. İşte SSK ve BağKur maaş ödeme tarihleri...

SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ LİSTESİ!

Tahsis numarası son rakamı 9 olan kişiler ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olan kişiler ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olan kişiler ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olan kişiler ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olan kişiler ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olan kişiler ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olan kişiler ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olan kişiler ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olan kişiler ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olan kişiler ise ayın 26'sında alacak.

BAĞKUR EMEKLİSİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ LİSTESİ!

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olan kişiler ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3,1 olan kişiler ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olan kişiler ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2,0 olan kişiler ise ayın 28'inde alacak.

