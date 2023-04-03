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MEMUR EMEKLİ MAAŞI ne kadar olacak? 2023 memur emekli zammı ne zaman belli olur? Enflasyon oranına göre netleşiyor

03.04.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve emeklilere her sene enflasyon oranına göre zam yapılıyor. Yeni zam temmuz ayında haziran enflasyon oranının açıklanmasının ardından netlik kazanacak. Bugün mart ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyuruldu. Peki, memur emekli maaşı ne kadar olacak? 2023 memur emekli zammı ne zaman belli olur?

MEMUR EMEKLİ MAAŞI ne kadar olacak? 2023 memur emekli zammı ne zaman belli olur? Enflasyon oranına göre netleşiyor

Memur emekli zammı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükselmesini ile emekli ikramiyesini 2 bin TL öngören kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Bu haberin ardından emekli memur temmuz zammı açıklamaları da araştırılmaya başlandı. Memurlara en son ocak ayında zam yapılmıştı. Öte yandan enflasyon martta aylık bazda yüzde 2,29 artarken yıllık bazda yüzde 50,51 oldu.

MEMUR EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur emekli maaşı temmuz zammı, haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netlik kazanacak. 2022 yılı enflasyonunun yüzde 64,27 olarak açıklanmasıyla memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaşları toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 16,5, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yaklaşık yüzde 15,4 artışa hak kazandı.

memur-zammı-2023

Ancak memurlarların 6 aylık enflasyon farkı dahil uygulanması öngörülen yüzde 16,48 artış oranı, yüzde 13,52 puan refah payı eklenerek yüzde 30'a çıkartıldı. Böylece en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL’ye yükseltildi. Yeni zam dönemine 4 ay kala emeklilere yapılan zammın ardından memurlar da yeniden refah payı talebinde bulundu.

MEMUR ZAMMI İÇİN ENFLASYON FARKLARI BELLİ OLDU

Yeni yılın Ocak ayında aylık bazda enflasyon 6,65 olarak açıklanmıştı. 3 Mart tarihinde açıklanan Şubat ayı enflasyon rakamlarına göre aylık bazda enflasyon yüzde 3,15'lik artış gösterdi. Bu hesaplamalar doğrultusunda memur ve memur emeklisinin alacağı iki aylık enflasyon farkı 9,8 oldu. Bu hesaba göre ise memurun alacağı en düşük maaş şimdiden 13.009 TL oldu.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberine göre, yapılan taban maaş artışı bir destek olarak uygulanıyor ve Hazine tarafından karşılanıyor. Bu yüzden emeklilerin aslında kök maaşları değişmiyor. Örneğin kök maaşı 4.000 TL olan bir emekli için taban maaş 5.500 TL yapılmıştı. Bu emeklinin alacağı maaş şimdi 7.500 TL'ye çıktı. Temmuz ayında yapılacak artış bu emekli için 4.000 TL'ye göre yapılacak. Böylece taban maaşın üzerinde alan emeklilerle fark korunuyor. Örneğin 4.000 lira maaş alan bir emekliye şu an 7.500 TL ödenecek. Temmuz ayında bu emekliye yüzde 30 zam yapıldığında yeni kök maaşı 4000 X % 30 = 5200 TL'ye çıkacak. Bu rakam da 7.500 TL'ye tamamlanacak. Yani bu emekli Temmuz'da da 7.500 TL alacak. Şu anda 8.000 TL alan bir emekli taban maaştan fazla aldığı için ek ödeme yapılmayacak. Bu emeklinin temmuzda maaşı yüzde 30 arttığında yeni maaşı 8.000 X % 30= 10.400 TL olacak. Yani şu anda 500 TL olan aradaki fark o zaman 2.900 TL'ye çıkmış olacak.

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