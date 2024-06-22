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MEMUR EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI: Bu kez 4 formül masada! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Refah payı için gözler Ankara’da

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
22.06.2024 10:04
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Memura emekliye zam düzenlemesi için kısa bir süre kala 20 milyondan fazla kişi hesap yapmaya başladı. Peki en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? Memur Temmuz 2024 zam oranı ne olacak? Masada emekli kök maaşları için 4 formül var. En çok merak edilen ise 6 aylık enflasyon farkına refah payı gelip gelmeyeceği. Tatil dönüşü SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için refah payı netleşecek. İşte emekli zammı ve memur zammı için son rakamlar…

MEMUR EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI: Bu kez 4 formül masada! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Refah payı için gözler Ankara’da

6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasına kısa süre kala, gözler emekli ve memurların alacağı enflasyon farklarına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranında, memur emeklileri ise enflasyonun yüzde 15’i aşan bölümü kadar fark alacak.

BİRİNCİ FORMÜL

Milliyet’te yer alan bilgiye göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için halen 10 bin TL olan en düşük aylığa enflasyon farkının üzerine bir artış yapılmadığı takdirde, kök aylıkları 6 bin - 8 bin TL bandında olan bu kesim, ara zam döneminde devlet katkısıyla 10 bin lira almaya devam edecek, aylıklarına enflasyon zammı yansımayacak. Ara zam döneminde taban maaşın yeniden belirlenmesi talepler arasında.

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İKİNCİ FORMÜL: EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Beklenti, Hazine katkısıyla kök aylıklar değişmeksizin 13-15 bin lira arasında bir yeni taban maaşın belirleneceği yönünde. Dillendirilen bir diğer formül ise kök aylıkların yükseltilerek 10 bin liraya çekilmesi.

ÜÇÜNCÜ FORMÜL

Temmuzda memur emeklilerinin aylıklarında da refah payı beklentisi var. Yılbaşında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlarının memur emeklileriyle eşitlenmesi nedeniyle, temmuzda emekli memurun zam oranlarının geride kalması öngörülüyor.

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DÖRDÜNCÜ FORMÜL

Burada da bütün emeklilerin zamlarının eşitlenmesi yönünde talep bulunuyor. Ancak şu anda emekliler için netleşen herhangi bir formül bulunmadığı, eğer bayram izninin dönüşünde yeni bir gelişme olmazsa, emekli aylıklarının enflasyon oranında zamlanmasının beklendiği belirtiliyor.

KİM, NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Merkez Bankası’nın enflasyon tahminine göre memur ve emeklilerin alacağı maaşlar şöyle oldu:

• Bağ-Kur (Esnaf) - 10.178 TL’den - 12.804 TL’ye
• Bağ-Kur (Tarım) - 8.089 TL’den - 10.176 TL’ye
• SSK (2000 öncesi) - 11.367 TL’den - 14.300 TL’ye yükselmesi bekleniyor.
• En düşük emekli maaşı içinse konuşulan rakam ise 12-13 bin TL.
• En düşük memur emekli maaşı - 14.740 TL - 17.739 TL’ye
• En düşük memur maaşı: 32.860 TL’den - 39.547 TL’ye
• Bekar memur: 30.372 TL’den - 36.552 TL’ye çıkacak.
• Ortalama memur maaşı da 44.000 – 44.500 TL seviyesine gelecek.

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İŞTE MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞI TAHMİNİ (OCAK 2024 YÜZDE 49,25 - TEMMUZ 2024 YÜZDE 20,35)

• ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üni. Mezunu) 1/4 - 48.414 TL - 58.266 TL
• MEMUR- (Üni. Mezunu) 9/1 - 34.217 TL - 41.180 TL
• UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 - 44.066 TL - 53.033 TL
• ÖĞRETMEN 1/4 - 39.763 TL - 47.854 TL
• BAŞKOMİSER 1/3 - 48.675 TL - 58.580 TL
• POLİS MEMURU 8/1 - 44.047 TL - 53.010 TL
• UZMAN DOKTOR 1/4 - 55.464 TL - 66.750 TL
• HEMŞİRE- (Üni. Mezunu) 5/1 - 39.444 TL - 47.470 TL
• MÜHENDİS 1/4 - 49.415 TL - 59.470 TL
• TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 - 35.111 TL - 42.256 TL
• PROFESÖR 1/4 - 71.806 TL - 86.418 TL
• ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 47.387 TL - 57.030 TL
• VAİZ 1/4 - 41.205 TL - 49.590 TL
• AVUKAT 1/4 - 47.087 TL – 56.669 TL

TÜRK LİRASI (301)

MEMUR EMEKLİ MAAŞ TAHMİNİ (OCAK 2024 YÜZDE 49,25 - TEMMUZ 2024 YÜZDE 20,35)

• MÜSTEŞAR 1/1 53.597 TL - 64.503 TL
• GENEL MÜDÜR 1/1 47.438 TL - 57.091 TL
• ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4 18.616 TL - 22.404 TL
• MEMUR (LİSANS) 4/1 14.574 TL - 17.539 TL
• ÖĞRETMEN 1/4 22.076 TL - 26.568 TL
• KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 31.254 TL - 37.614 TL
• BAŞKOMİSER 1/4 22.076 TL - 26.568 TL
• POLİS MEMURU 1/4 22.076 TL - 26.568 TL
• HEMŞİRE (LİSANS) 1/4 22.076 TL - 26.568 TL
• MÜHENDİS 1/4 22.104 TL - 26.602 TL
• TEKNİSYEN (LİSE) 1/4 15.870 TL - 19.099 TL
• PRATİSYEN HEKİM 1/4 32.626 TL - 39.265 TL
• PROFESÖR 1/4 38.324 TL - 46.122 TL
• İMAM HATİP 22.076 TL - 26.568 TL
• AVUKAT 1/4 22.076 TL - 26.568 TL

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