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MEMUR EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI için artık dakikalar sayılıyor: Haziran ayı enflasyonu ile 6 aylık enflasyon farkı ne olacak? 'Bu dönemsel oluyor' diyerek o formülü işaret etti

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
03.07.2024 07:14
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Son dakika haberi... Memur maaş zammı ve emekli zammı bugün Haziran ayı enflasyon verisi sonrası belli olacak. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 6 aylık enflasyon oranında artacak. Memur emeklisi ve memur maaşı da yüzde 10 toplu sözleşme zammı ile 6 aylık memur enflasyon farkı ile şekillenecek. Peki memura emekliye Temmuz 2024 zammı ne olacak? Uzman isim geçtiğimiz yıl uygulanan o formüle değinerek oranları açıkladı. İşte detaylar...

MEMUR EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI için artık dakikalar sayılıyor: Haziran ayı enflasyonu ile 6 aylık enflasyon farkı ne olacak? 'Bu dönemsel oluyor' diyerek o formülü işaret etti

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından haziran ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Merkez Bankası haziran ayı piyasa katılımcıları anketine göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,64 iken, bu anket döneminde yüzde 43,52 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,21 iken, bu anket döneminde yüzde 31,79 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,33 ve yüzde 20,33 olarak gerçekleşti.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53, mart ayında yüzde 3,16, nisan ayında 3,18, mayıs ayında 3,37 artış göstermişti.

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MEMUR VE EMEKLİNİN MAAŞ ZAMLARI NETLİK KAZANACAK

Yaklaşık 16 milyon memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da netleşecek. Memur göstergelerine göre belirlenen çok sayıda kalemde yapılacak artış da netleşecek.

Memur maaşlarının temmuz ayında artmasıyla birlikte 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ve engelli maaşı da artacak. Şehit dul yetim aylıkları da bu kapsamda güncellenecek.

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KIDEM TAZMİNATI TAVAN TUTARI ARTACAK

Çalışanlar için en önemli güvencelerden biri olan kıdem tazminatı da memur zammından etkilenen kalemlerden.

Kıdem tazminatı, kişinin her yıl için çalıştığı süredeki 30 günlük brüt ücreti tutarında veriliyor. Tavan tutarın belirlenmesinde de memur zammı etkili olacak.

Memur ve emeklisinin maaşı, toplu sözleşme ve enflasyon verilerine göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranında TÜFE etkili.

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MAAŞ EŞİTLEMESİ İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, memur ve emeklinin temmuz ayında alacağı maaş artışına ilişkin TRT Haber'de değerlendirmelerde bulunmuştu.

Zengin şu açıklamayı yaptı:

"Son 5 aylık enflasyona baktığımızda yüzde 22,72 oranında gerçekleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri önceki 6 ayda gerçekleşen yani temmuz ayı artışlarını ocak ve haziran artışlarına göre alıyorlar. Beş aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık artışları yüzde 22,72 buna haziran ayı da ilave edilecek. Tahminlerimiz yüzde 25 seviyelerinde olacağı.

Memur ve memur emeklilerinin de enflasyon farkı dahil olmak üzere 5 aylık enflasyona göre alacakları artış yüzde 17,38. Memur ve memur emeklilerinin haziran enflasyonuyla birlikte artışlarını yüzde 20 civarı tahmin ediyoruz. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık artışları yüzde 22,72 memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 17,38 bu rakamlara haziran ayında gerçekleşen enflasyon da eklenecek.

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Memur ve memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkı belli dönemlerde memur ve memur emeklileri lehine, belli dönemlerde SSK ve Bağ-Kur emeklileri lehine oluyor. Ocak 2024 artışını hatırlayalım. Memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı hesaplaması nedeniyle yüzde 49,25 olmuştu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ise yüzde 37,57 olmuştu. Bu daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla birlikte emekliler yılı olması dolayısıyla da hepsi eşitlenmişti. Bu dönemsel oluyor. Bu yıl farklı olmasının temel nedeni de memur ve memur emeklileri ocak ayında toplu sözleşmeye göre yüzde 15 almışlardı. Temmuz ayında ise yüzde 10 alacaklar. Yüzde 10 zam alınıyor fakat enflasyon farkı yüzde 15'in üzerindeki enflasyon farkı ilave ediliyor. Bu dönem 10 puan ocakta 15 puan olması nedeniyle SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle oluşan 5 puanlık fark oradan geliyor."

Express


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