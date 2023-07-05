MEMUR EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA | Öğretmen, polis, hemşire… 6 aylık enflasyon sonrası memur ve emekli taban maaşları değişti! Ek zam ile 22 bin TL için bugün düğmeye basılıyor

Son dakika haberi… Memur maaş zammı ne kadar oldu? sorusu nihayet yanıt buldu. TÜİK, Haziran ayı enflasyon rakamlarını duyururken, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile refah payı artışı hariç yeni memur ve memur emekli maaşı zammı belli oldu. En düşük memur maaşını yüzde 85’ten fazla artış ile 22 bin TL düzeyine çekecek düzenlemede ise kritik adım bugün atılıyor. 7.500 TL'nin üzerinde maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise refah payı ile kademeli zam yapılacak.

SON DAKİKA: MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ 2023 ZAM ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon Haziran’da yüzde 3,92 olarak açıklandı. 6 aylık enflasyon oranının yüzde 19,77 olarak hesaplanması ile SSK emekli zammı ve Bağ-Kur emekli maaşları da Temmuz ayından itibaren bu oranda artmış oldu. Refah payı artışı hariç memur emeklisi ve memur zammı oranı ise yüzde 17,56 olarak hesaplandı.

MECLİS’TE ZAM MESAİSİ

En düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkartacak kanun teklifi bugün Meclis Başkanlığı’na sunulacak. Teklifi saat 12.00’de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in Meclis Başkanlığı’na sunması bekleniyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu haberi duyururken yaptığı açıklamada, “En düşük memur maaşının net 22 bin TL olacağını ifade etmiştik, inşallah bu hafta içerisinde yarın (bugün) enflasyonla ilgili altı aylık rakamın netleşmesi üzerine enflasyon farkını ve refah farkını da gözetecek şekildeki düzenlemelerimizle verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz ve bu hafta içerisinde kanun teklifimizi yüce Meclisimize milletvekili arkadaşlarımızla beraber sunacağız” ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN TL OLUYOR

En düşük memur maaşı yüzde 85,68 artışla 11.848 liradan 22 bin lira bandına yükseltilecek ancak tüm memurların maaşlarına kamuda çalışma barışını koruyacak şekilde göreve, unvana, mesleki dereceye göre düzenleme yapılacak. Yeni zamlı mamur maaşları refah payı artışı ve yapılacak diğer düzenlemeler sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tek tek açıklanacak.

MEMUR EMEKLİSİ TEMMUZ ZAMMI

Enflasyon rakamlarına göre hesaplama yapıldığında 7.901 TL olan memur emeklisi maaşı yüzde 17,56’lık artış ile 9.288 liraya yükseldi. Ancak yüzde 85,68’lık zam oranı memur emeklisi için de uygulanırsa bu rakam 14.671 TL'ye yükselecek.

REFAH PAYI NE OLACAK?

Burada masadaki en güçlü rakamın yüzde 30 olduğu konuşuluyor. Bütün memurlara bu zammın uygulanmasının ardından seyyanen artışlar devreye girecek. Refah paylı yüzde 30’luk orana 3 bin TL ila 7 bin TL arasında değişen seyyanen zam rakamları masada bulunuyor.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memurlar maaşlarını her ayın 15’inde alıyor. Ancak bordrolarının ise en az 1 hafta öncesinden hazırlanmış olması gerekiyor. Dolayısıyla çok kısa bir sürede tüm detayların netleşmesi ve ek zamların yasal düzenleme ile çıkması gerekiyor. Ancak yasal düzenlemenin yetişmemesi halinde ise tıpkı Ocak 2023 döneminde olduğu gibi memur ve memur emeklisi maaş farklarını ikinci bir ödeme ile alabilecek.

İŞTE TEMMUZ 2023 İÇİN YENİ SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI

SSK 2000 öncesi emeklilerinin 6.093 TL olan aylığı 7.175 TL’ye,

SSK 2000 sonrası emeklilerinin 3.778 TL olan aylığı 4.524 TL’ye,

Bağ-Kur esnaf emeklisinin 5.456 TL olan aylığı 6.534 TL’ye,

Bağ-Kur tarım emeklisinin aylığı da 4.336 TL’den 5.193 TL’ye yükseldi.

NOT: Ancak 7500 TL’nin altında kalan maaşlar en düşük aylık olduğu için bu rakama tamamlanacak.

MEMUR MAAŞLARI (OCAK 2023 – TEMMUZ 2023)

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 20.724 TL – 24.363 TL

Memur (Üniversite mezunu) 9/1 – 12.632 TL – 14.850 TL

Uzman Öğretmen 1/4 – 18.246 TL – 21.461 TL

Öğretmen 1/4 – 15.793 TL – 18.566 TL

Başkomiser 1/3 – 20.873 TL – 24.538 TL

Polis memuru 8/1 – 18.235 TL – 21.437 TL

Uzman doktor 1/4 - 24.743 TL – 29.087 TL

Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 – 15.611 TL – 18.352 TL

Mühendis 1/4 21.295 TL – 25.034 TL

Teknisyen (lise mezunu) 11/1 -13.142 TL – 15.449 TL

Profesör 1/4 – 34.057 TL – 40.037 TL

Araştırma görevlisi 7/1 - 20.139 TL – 23.675 TL

Vaiz 1/4 - 16.615 TL – 19.532 TL

Avukat 1/4 – 19.968 TL – 23.474 TL

Not: en düşük memur maaşı 22 bin TL seviyesine yükseltileceği için bu rakamın altında kalanlar 22 bin TL’ye tamamlanacak.



