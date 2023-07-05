SON DAKİKA | SSK Bağ-Kur emekli zammı ne kadar oldu? Haziran ayı enflasyonu ile refah payı hariç yeni maaşlar netleşti: Refah payı artışı için gözler Erdoğan’da…

Enflasyon emekli zammı son dakika: TÜİK’in Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından milyonlar ‘Emekli zammı belli oldu mu, açıklandı mı?’ , ‘Emekli zammı ne kadar oldu?’ sorularına yanıt arıyor. 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emekli zammı kesin rakamları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı son dokunuş ile şekillenecek. İşte refah payı ile emekliye zam oranları…

SON DAKİKA: HAZİRAN AYI ENFLASYONU İLE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon Haziran’da yüzde 3,92 olarak açıklandı. 6 aylık enflasyon oranı da veri sonrasında ortaya çıktı. Buna göre SSK emekli zammı ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77 oldu.

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Ancak en düşük emekli aylığının 7.500 TL olması ile hak kaybına uğrayanlar için kademeli bir artış söz konusu olacak. 7 bin 500-10 bin TL arasına yüzde 45, 10 bin-15 bin TL arasına yüzde 40, 15 bin-20 bin TL arasına yüzde 35, 20 bin üzerine yüzde 30 zam formülü masada bulunurken, detaylar ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın açıklaması sonrası belli olacak.

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SSK 2000 öncesi emeklilerinin 6.093 TL olan aylığı 7.175 TL’ye,

SSK 2000 sonrası emeklilerinin 3.778 TL olan aylığı 4.524 TL’ye,

Bağ-Kur esnaf emeklisinin 5.456 TL olan aylığı 6.534 TL’ye,

Bağ-Kur tarım emeklisinin aylığı da 4.336 TL’den 5.193 TL’ye yükseldi.

NOT: Ancak 7500 TL’nin altında kalan maaşlar en düşük aylık olduğu için bu rakama tamamlanacak.

DUL VE YETİM AYLIKLARI

En düşük emekli maaşının 7.500 TL yapılmasının ardından hissesine göre dul ve yetim emekli aylığı da artmıştı. Yüzde 75 hissesi olan dul veya yetim 5.625 lira, yüzde 50 hissesi olan dul veya yetim 3.750 lira, yüzde 25 hissesi olan dul veya yetim 1.875 lira almıştı. Ancak taban aylığa göre maaş alan dul ve yetimlerin aylığı en düşük emekli maaşına yapılacak zam ile yükselebilir. Bu kapsamda en düşük emekli maaşının da 10 bin TL olması durumu söz konusu. Ancak henüz bu konuda net bir bilgi bulunmuyor.

EMEKLİYE REFAH PAYI İÇİN GÖZLER ERDOĞAN’DA

Ancak nihai zam oranları refah payı ile birlikte şekil alacak. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yaptığı çalışma sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ek zam dokunuşu ile 14 milyondan fazla kişinin yeni maaşları netleşecek.

EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİNDE TAKVİM NASIL İŞLEYECEK?

Refah payı artışının duyurulması ile emekliye zam düzenlemesi ilk olarak Meclis'e gelecek ve Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçecek. Ardından ise Genel Kurul'da oylanarak yasalaşacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası zamlı maaşlar 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatmaya başlayacak. SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Temmuz arasında zamlı emekli maaşı rakamlarını hesaplarında görecek.



