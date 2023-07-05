FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | SSK Bağ-Kur emekli zammı ne kadar oldu? Haziran ayı enflasyonu ile refah payı hariç yeni maaşlar netleşti: Refah payı artışı için gözler Erdoğan’da…

SON DAKİKA | SSK Bağ-Kur emekli zammı ne kadar oldu? Haziran ayı enflasyonu ile refah payı hariç yeni maaşlar netleşti: Refah payı artışı için gözler Erdoğan’da…

05.07.2023 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli zammı son dakika 2023… 14 milyondan fazla kişi için beklenen haber nihayet geldi. Emekli zammı ne kadar oldu? sorusu Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından refah payı artışı hariç netleşti. 6 aylık enflasyon rakamları ile Bağ-Kur SSK emekli zammı 2023 yılı ikinci yarısı için yüzde 19,77 olarak hesaplandı. Peki zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA | SSK Bağ-Kur emekli zammı ne kadar oldu? Haziran ayı enflasyonu ile refah payı hariç yeni maaşlar netleşti: Refah payı artışı için gözler Erdoğan’da…

Enflasyon emekli zammı son dakika: TÜİK’in Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından milyonlar ‘Emekli zammı belli oldu mu, açıklandı mı?’ , ‘Emekli zammı ne kadar oldu?’ sorularına yanıt arıyor. 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emekli zammı kesin rakamları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı son dokunuş ile şekillenecek. İşte refah payı ile emekliye zam oranları…

Milyonların beklediği enflasyon verileri açıklandı! Milyonların beklediği enflasyon verileri açıklandı!
6 aylık enflasyon sonrası memur ve emekli taban maaşları değişti! 6 aylık enflasyon sonrası memur ve emekli taban maaşları değişti!

SON DAKİKA: HAZİRAN AYI ENFLASYONU İLE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon Haziran’da yüzde 3,92 olarak açıklandı. 6 aylık enflasyon oranı da veri sonrasında ortaya çıktı. Buna göre SSK emekli zammı ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77 oldu.

İÇ GÖRSEL (1)

KADEMELİ ZAM İÇİN SGK AÇIKLAMA YAPACAK

Ancak en düşük emekli aylığının 7.500 TL olması ile hak kaybına uğrayanlar için kademeli bir artış söz konusu olacak. 7 bin 500-10 bin TL arasına yüzde 45, 10 bin-15 bin TL arasına yüzde 40, 15 bin-20 bin TL arasına yüzde 35, 20 bin üzerine yüzde 30 zam formülü masada bulunurken, detaylar ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın açıklaması sonrası belli olacak.

İÇ GÖRSEL (2)

İŞTE TEMMUZ 2023 İÇİN YENİ SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI

SSK 2000 öncesi emeklilerinin 6.093 TL olan aylığı 7.175 TL’ye,
SSK 2000 sonrası emeklilerinin 3.778 TL olan aylığı 4.524 TL’ye,
Bağ-Kur esnaf emeklisinin 5.456 TL olan aylığı 6.534 TL’ye,
Bağ-Kur tarım emeklisinin aylığı da 4.336 TL’den 5.193 TL’ye yükseldi.

NOT: Ancak 7500 TL’nin altında kalan maaşlar en düşük aylık olduğu için bu rakama tamamlanacak.

İÇ GÖRSEL (4)

DUL VE YETİM AYLIKLARI

En düşük emekli maaşının 7.500 TL yapılmasının ardından hissesine göre dul ve yetim emekli aylığı da artmıştı. Yüzde 75 hissesi olan dul veya yetim 5.625 lira, yüzde 50 hissesi olan dul veya yetim 3.750 lira, yüzde 25 hissesi olan dul veya yetim 1.875 lira almıştı. Ancak taban aylığa göre maaş alan dul ve yetimlerin aylığı en düşük emekli maaşına yapılacak zam ile yükselebilir. Bu kapsamda en düşük emekli maaşının da 10 bin TL olması durumu söz konusu. Ancak henüz bu konuda net bir bilgi bulunmuyor.

İÇ GÖRSEL (3)

EMEKLİYE REFAH PAYI İÇİN GÖZLER ERDOĞAN’DA

Ancak nihai zam oranları refah payı ile birlikte şekil alacak. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yaptığı çalışma sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ek zam dokunuşu ile 14 milyondan fazla kişinin yeni maaşları netleşecek.

EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİNDE TAKVİM NASIL İŞLEYECEK?

Refah payı artışının duyurulması ile emekliye zam düzenlemesi ilk olarak Meclis'e gelecek ve Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçecek. Ardından ise Genel Kurul'da oylanarak yasalaşacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak.

İÇ GÖRSEL (5)

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası zamlı maaşlar 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatmaya başlayacak. SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Temmuz arasında zamlı emekli maaşı rakamlarını hesaplarında görecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
6 aylık enflasyon sonrası memur ve emekli taban maaşları değişti!6 aylık enflasyon sonrası memur ve emekli taban maaşları değişti!
Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğizErdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz
Emekli memur maaş zammı senaryosunda ‘7 bin TL’ detayı!Emekli memur maaş zammı senaryosunda ‘7 bin TL’ detayı!
Anahtar Kelimeler:
emekli zammı

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

16 aylık bebeğini evde tek başına bırakıp 10 günlük tatile çıktı

16 aylık bebeğini evde tek başına bırakıp 10 günlük tatile çıktı

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Hastanenin otoparkında hemşire diyaliz hastasıyla cinsel ilişkiye girdi

Hastanenin otoparkında hemşire diyaliz hastasıyla cinsel ilişkiye girdi

Sevgilisini paylaştı! "Bu kız küçük değil mi?" yorumları geldi

Sevgilisini paylaştı! "Bu kız küçük değil mi?" yorumları geldi

Kiğılı yeni sezon ürünlerinde indirim başladı! Her tarza uygun en havalı parçaları keşfedin

Kiğılı yeni sezon ürünlerinde indirim başladı! Her tarza uygun en havalı parçaları keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.