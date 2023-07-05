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SON DAKİKA: 2023 Haziran ayı enflasyonu açıklandı! TÜİK milyonların merakla beklediği TÜFE verisini yayımladı: Son 18 ayın en düşük seviyesi

05.07.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temmuz 2023 dönemi için refah payı hariç memur ve emekli maaş zammı oranını belirleyecek Haziran ayı enflasyon verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Ekonomistlerin yüzde 4,03 artış bekledikleri Haziran enflasyon oranı aylık bazda yüzde 3,92 arttı. Enflasyonda yıllık bazda son 18 ayın en düşük seviyesi kayıtlara geçti. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA: 2023 Haziran ayı enflasyonu açıklandı! TÜİK milyonların merakla beklediği TÜFE verisini yayımladı: Son 18 ayın en düşük seviyesi

Son dakika haberi… Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici fiyatları verilerini yayımladı. Ekonomistlerin yüzde 4,03 artış beklediği Haziran ayı enflasyon verisi yüzde 3,92 olarak açıklandı. Yıllık bazda ise artış yüzde 38,21 oldu.

18 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Enflasyonun haziranda yıllık bazda yüzde 38,21'e gerilemesiyle birlikte son 18 ayın en düşük seviyesi görüldü.

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SON ENFLASYON RAKAMLARI

Tüketici fiyatları en son aylık yüzde 0,04, yıllık yüzde 39,59 olarak açıklanmıştı.

Enflasyon Ocak ayında yüzde 6,65, Şubat ayında yüzde 3,15, Mart ayında yüzde 2,29, Nisan ayında yüzde 2,39, Mayıs ayında da yüzde 0,04 olmuştu.

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6 AYLIK ENFLASYON DA BELLİ OLDU

Haziran ayı enflasyon rakamları da eklendiğinde 6 aylık enflasyon ise yüzde 19,77 oldu.

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ÜFE VERİLERİ

Öte yandan TÜİK'in açıkladığı verilere göre yurt içi üretici fiyat endeksi haziranda yıllık yüzde 40,42 arttı. Mayıs ayında bu rakam ise yüzde 40,76 olmuştu.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI İÇİN GÖZLER MECLİS'TE

Enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından AK Parti'nin bugün en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükselten torba yasa teklifini TBMM Genel Kurulu'na sunması bekleniyor.

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