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  4. MEMUR EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA | Yüzde 17,55 + 8077 TL seyyanen zam! En düşük memur maaşı teklifi Meclis'e sunuldu: İşte enflasyon sonrası meslek meslek tüm maaşlar...

MEMUR EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA | Yüzde 17,55 + 8077 TL seyyanen zam! En düşük memur maaşı teklifi Meclis'e sunuldu: İşte enflasyon sonrası meslek meslek tüm maaşlar...

05.07.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur maaş zammı son dakika haberi… Haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu. 6 aylık enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile şekillenen Temmuz zammı refah payı hariç netleşti. Bunun yanında SSK BAĞ-Kur emekli zammı 2023 ikinci yarısı için ortaya çıktı. En düşük maaş teklifi ise Meclis'e sunuldu. Peki yeni emekli memur zammı ne kadar oldu? İşte maaş hesaplama tabloları ile son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberi… Memur maaş zammı ne kadar oldu? sorusu nihayet yanıt buldu. TÜİK, Haziran ayı enflasyon rakamlarını duyururken, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile refah payı artışı hariç yeni memur ve memur emekli maaşı zammı belli oldu. En düşük memur maaşını yüzde 85’ten fazla artış ile 22 bin TL düzeyine çekecek düzenlemede ise kritik adım bugün atıldı.

SSK Bağ-Kur emekli zammı ne kadar oldu? Haziran ayı enflasyonu ile refah payı hariç yeni maaşlar netleşti SSK Bağ-Kur emekli zammı ne kadar oldu? Haziran ayı enflasyonu ile refah payı hariç yeni maaşlar netleşti
Milyonların beklediği enflasyon verileri açıklandı! Milyonların beklediği enflasyon verileri açıklandı!

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SON DAKİKA: MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ 2023 ZAM ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon Haziran’da yüzde 3,92 olarak açıklandı. 6 aylık enflasyon oranının yüzde 19,77 olarak hesaplanması ile SSK emekli zammı ve Bağ-Kur emekli maaşları da Temmuz ayından itibaren bu oranda artmış oldu. Refah payı artışı hariç memur emeklisi ve memur zammı oranı ise yüzde 17,56 olarak hesaplandı.

İÇ GÖRSEL (2)

SON DAKİKA | EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI İÇİN ZAM FORMÜLÜ ORTAYA ÇIKTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın beraber yürüttüğü memur maaşı düzenlemesi tamamlandı. Enflasyon rakamlarının ardından memur maaş zammını 22 bin TL'ye yükseltecek torba yasa, Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler konuya ilişkin yaptığı açıklamasında teklifin 17 maddeden oluştuğunu dile getirerek, "Teklifle tüm memurların ücretlerinde sözleşme zammı, enflasyon farkına ek olarak seyyanen 8 bin 77 TL'lik artış öngörüyoruz. En düşük memur maaşı temmuzda 22 bin 17 TL'ye çıkacak. Artış oranı yüzde 86'yı buluyor. Ortalama memur maaşı 25 bin 15 TL'ye çıkacak. Temmuz artış oranı yüzde 74'e karşılık geliyor" ifadelerini kullandı.

TEKLİFTE EMEKLİ ZAMMI YOK

Güler ayrıca, "En düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Teklifte emekli maaşına yönelik düzenleme yok" diyerek en düşük emekli maaşına zam olmayacağını da açıkladı.

Teklif TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nun ardından da Genel Kurul'un gündemine gelerek yasalaşması bekleniyor.

İÇ GÖRSEL (3)

MEMUR EMEKLİSİ TEMMUZ ZAMMI

Enflasyon rakamlarına göre hesaplama yapıldığında 7.901 TL olan memur emeklisi maaşı yüzde 17,56’lık artış ile 9.288 liraya yükseldi. Ancak yüzde 85,68’lık zam oranı memur emeklisi için de uygulanırsa bu rakam 14.671 TL'ye yükselecek.

İÇ GÖRSEL (4)

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memurlar maaşlarını her ayın 15’inde alıyor. Ancak bordrolarının ise en az 1 hafta öncesinden hazırlanmış olması gerekiyor. Dolayısıyla çok kısa bir sürede tüm detayların netleşmesi ve ek zamların yasal düzenleme ile çıkması gerekiyor. Ancak yasal düzenlemenin yetişmemesi halinde ise tıpkı Ocak 2023 döneminde olduğu gibi memur ve memur emeklisi maaş farklarını ikinci bir ödeme ile alabilecek.

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İŞTE TEMMUZ 2023 İÇİN YENİ SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI

SSK 2000 öncesi emeklilerinin 6.093 TL olan aylığı 7.175 TL’ye,
SSK 2000 sonrası emeklilerinin 3.778 TL olan aylığı 4.524 TL’ye,
Bağ-Kur esnaf emeklisinin 5.456 TL olan aylığı 6.534 TL’ye,
Bağ-Kur tarım emeklisinin aylığı da 4.336 TL’den 5.193 TL’ye yükseldi.

NOT: Ancak 7500 TL’nin altında kalan maaşlar en düşük aylık olduğu için bu rakama tamamlanacak.

MEMUR MAAŞLARI (OCAK 2023 – TEMMUZ 2023)

  • Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 20.724 TL – 24.363 TL
  • Memur (Üniversite mezunu) 9/1 – 12.632 TL – 14.850 TL
  • Uzman Öğretmen 1/4 – 18.246 TL – 21.461 TL
  • Öğretmen 1/4 – 15.793 TL – 18.566 TL
  • Başkomiser 1/3 – 20.873 TL – 24.538 TL
  • Polis memuru 8/1 – 18.235 TL – 21.437 TL
  • Uzman doktor 1/4 - 24.743 TL – 29.087 TL
  • Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 – 15.611 TL – 18.352 TL
  • Mühendis 1/4 21.295 TL – 25.034 TL
  • Teknisyen (lise mezunu) 11/1 -13.142 TL – 15.449 TL
  • Profesör 1/4 – 34.057 TL – 40.037 TL
  • Araştırma görevlisi 7/1 - 20.139 TL – 23.675 TL
  • Vaiz 1/4 - 16.615 TL – 19.532 TL
  • Avukat 1/4 – 19.968 TL – 23.474 TL

Not: en düşük memur maaşı 22.017 TL seviyesine yükseltileceği için bu rakamın altında kalanlar 22.017 TL’ye tamamlanacak.

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (OCAK 2023 – TEMMUZ 2023)

  • Müsteşar 1/1 – 28.729 TL – 33.773 TL
  • Genel müdür 1/1 – 25.427 TL – 29.891 TL
  • Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 9.978 TL – 11.730 TL
  • Memur (Üniversite mezunu) 1/4 – 7.812 TL – 9.183 TL
  • Öğretmen 1/4 – 11.833 TL – 13.910 TL
  • Kaymakam 1.sınıf 1/4 – 16.753 TL – 19.694 TL
  • Başkomiser 1/4 – 11.833 TL – 13.910 TL
  • Polis memuru 1/4 – 11.833 TL – 13.910 TL
  • Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 – 11.833 TL – 13.910 TL
  • Mühendis 1/4 – 11.848 TL – 13.928 TL
  • Teknisyen (Lise) 1/4 – 8.506 TL – 10.000 TL
  • Pratisyen Hekim 1/4 – 17.488 TL – 20.558 TL
  • Profesör 1/4 – 20.542 TL – 24.149 TL
  • İmam Hatip – 11.833 TL – 13.910 TL
  • Avukat 1/4 – 11.833 TL – 13.910 TL

TÜRK LİRASI (212)

MEMUR-SEN'DEN EN DÜŞÜK MAAŞ TALEBİ

Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında memurlardan yeni talep geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, en düşük memur maaşının 25 bin 860 liraya yükseltilmesini istedi. Yalçın, en düşük maaşın 22 bin liraya yükseltecek düzenlemeye ek olarak yüzde 17,55'lik artış talebinde bulundu. "Adil, doğru ve hakkaniyetli olan hayata geçmiş olacaktır." diyen Yalçın, aksi takdirde kayıpların telafi edilmeyeceğini kaydetti.

TÜRK LİRASI (239)

"SEYYANEN ZAMDA HASSAS DAVRANILMALI"

Seyyanen zamla ilgili değerlendirme yapan Yalçın şunları kaydetti: "Bir diğer önemli husus, yapılacak artışın yüzdelik ve seyyanen olarak gerçekleştirilmesi noktasında hassas davranılması konusudur. Yüzdelik artışı gerektiğinden fazla kısıtlı, seyyanen artışı çok yüksek tutacak düzenlemenin; kamu görevlileri arasında maaş skalasını, hiyerarşiyi ve kademeyi bozacağı bilinmelidir. Katsayılarda yapılacak düşük oranlı artış, diğer ödemeleri olumsuz etkileyecek, toplam gelirde negatif sonuç doğuracak, maaş/ücretlere oransal yansımayı azaltırken sorunları büyütecektir."

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