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MEMUR EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Merkez Bankası’ndan hesapları değiştiren ipucu: 6 aylık enflasyon tahmininde gerileme! Maaş tabloları baştan aşağı değişti…

16.12.2023 08:59 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi… Öğretmeni, polisi, hemşiresi, emeklisi… Memur zammı için 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. Aynı anda emekli maaşı zammı da refah payı hariç netleşecek. En düşük memur maaş zammı ve emekli zammı merak edilirken, Merkez Bankası’ndan yeni bir ipucu geldi. Ocak zammı oranları için hesaplar bir kez daha değişti. İşte emekli maaşı hesapları ile yeni memur maaşı tabloları…

MEMUR EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Merkez Bankası’ndan hesapları değiştiren ipucu: 6 aylık enflasyon tahmininde gerileme! Maaş tabloları baştan aşağı değişti…

Son dakika... Memur zammı ve emekli maaşı zammı için heyecanla ipuçları arayan milyonlara Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan beklenen haber geldi. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ile yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu. Peki memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? En düşük emekli maaşı için öne çıkan rakam ne? İşte haberin detayları…

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OCAK ZAMMINDA YENİ İPUCU

Emekli ve memur maaşları için doğrudan belirleyici olan enflasyon rakamlarına ilişkin tahminler güncellenmeye devam ediyor. Son olarak dün Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahmini için Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yeni bir oran verdi. Bir önceki ankette yüzde 67,23 olan 2023 yılı enflasyon tahmini, bu ankette yüzde 65,39'a geriledi.

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5 AYLIK MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN O RAKAMLAR CEPTE

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıklamış, buna göre aylık yüzde 3,28 artış yaşanmıştı. Yıllık enflasyon ise yüzde 61,98 olarak gerçekleşmişti. Böylece 5 aylık enflasyon oranı yüzde 33,66, refah payı hariç 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 33,66, 5 aylık memur enflasyon farkı yüzde 26,09, yüzde 15 memur toplu sözleşme zammı ile 5 aylık memur zammı da yüzde 45 oldu.

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6 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLACAK

Şimdi ise hem emekliye zam, hem de memur maaşları için gözler 3 Ocak 2024 tarihine çevrildi. Açıklanacak 2023 Aralık ayı enflasyon rakamları ile nihai zam oranları belirlenecek. TÜİK tarafından açıklanacak Aralık enflasyonu sonrası milyonların maaş zammı refah payı hariç netleşecek.

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MERKEZ BANKASI ZAMDA HESAPLARI DEĞİŞTİRDİ

Enflasyonda düşüş dönemine girilirken Merkez Bankası yıl sonu tahminlerini geri çekti. Emekli ve memur maaş zammı için yeni oranlar da belli oldu. Bankanın tahminine göre hesaplama yapıldğında 6 aylık enflasyonun yüzde 38,08 olması bekleniyor. Bu rakam SSK ve Bağ-Kur emeklisi için Ocak zammını ifade ediyor. 6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 30,26 olarak hesaplanırken, yüzde 15 toplu sözleşme zammı ile yeni memur zammı oranı yüzde 49,80’i buldu.

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HÜKÜMETTEN MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz memur ve memur emeklilerinin zam oranıyla ilgili açıklamalarda bulundu. “Memur ve memur emeklisiyle ilgili şöyle bir durum var” diyen Yılmaz, “Toplu sözleşme gereği hem alacağı bir zam var hem de alacağı bir enflasyon farkı olacak. Enflasyon beklentimiz yüzde 33'tü. Merkez Bankası onu yüzde 36 olarak revize etti. Biz enflasyon beklentisinin bu oranda olduğu yerde yüzde 50 civarında bir artış yapıyoruz memur ve memur emeklileri için. İşçi emeklileri daha farklı şartlara tabii” ifadelerini kullandı.

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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI KAÇ TL OLUR?

TCMB’nin bu tahmininin gerçekleşmesi durumunda en düşük memur maaşı 22.017 liradan 32.981 liraya yükselecek. Yüzde 49,80’lik zam aynı şekilde Emekli Sandığı emeklilerine de yansıtılacak. Böylece memur emeklisi maaşı da 9.877 liradan 14.795 liraya yükselecek.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?

7.500 TL olan en düşük emekli maaşı için iki düzenleme yapılması gündemde. Emekli kök aylık ve taban maaş düzenlemesi ile bu rakamın da 10 bin TL seviyesine yükseltilmesi bekleniyor. Ancak son yıllarda SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memur emeklileri için aynı oranda zam uygulanıyor. Bu ihtimalden yola çıkılarak SSK ve Bağ-Kur emeklisinin de zam oranlarının yüzde 38,08 değil, yüzde 49,80 olması ihtimali söz konusu.

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MEMUR MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 – 5 AYLIK YÜZDE 45 – YÜZDE 49,80)

• Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 32.438 – 47.035 - 48.592
• Memur (Üniversite mezunu) 9/1 –22.926 – 33.242 - 34.343
• Uzman öğretmen 1/4 – 29.525 – 42.811 - 44.228
• Öğretmen 1/4 – 26.642 – 38.630 - 39.909
• Başkomiser 1/3 – 32.613 – 47.288 - 48.854
• Polis memuru 8/1 – 29.512 – 42.792 - 44.208
• Uzman doktor 1/4 – 37.162 – 53.884 - 55.668
• Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 – 26.428 – 38.320 - 39.589
• Mühendis 1/4 – 33.109 – 48.008 - 49.597
• Teknisyen (lise mezunu) 11/1 – 23.525 – 34.111 - 35.240
• Profesör 1/4 – 48.111 – 69.760 - 72.070
• Araştırma görevlisi 7/1 – 31.750 - 46.037 - 47.561
• Vaiz 1/4 – 27.608 – 40.031 - 41.356
• Avukat 1/4 – 31.549 – 45.746 - 47.260

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MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 – 5 AYLIK YÜZDE 45, YÜZDE 49,80)

• Müsteşar 1/1 – 35.911 – 52.070 - 53.794
• Genel müdür 1/1 – 31.784 – 46.086 - 47.612
• Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 12.473 – 18.085 - 18.684
• Memur (Üniversite mezunu) 1/4 – 9.765 – 14.159 - 14.627
• Öğretmen 1/4 – 14.791 – 21.446 - 22.156
• Kaymakam 1.sınıf 1/4 – 20.941 – 30.364 - 31.369
• Başkomiser 1/4 – 14.791 – 21.446 - 22.156
• Polis memuru 1/4 – 14.791 – 21.446 - 22.156
• Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 – 14.791 – 21.446 - 22.156
• Mühendis 1/4 – 14.810 – 21.474 - 22.185
• Teknisyen (Lise) 1/4 – 10.633 – 15.417 - 15.928
• Pratisyen Hekim 1/4 – 21.860 – 31.697 - 32.746
• Profesör 1/4 – 25.678 – 37.233 - 38.465
• İmam Hatip – 14.791 – 21.446 - 22.156
• Avukat 1/4 – 14.791 – 21.446 - 22.156


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