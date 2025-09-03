FİNANS

Memur, emekli, SSK'lı, Bağ-Kur'lu… Milyonlar maaş tablosunu bekliyordu! İşte 2 aylık enflasyon farkına göre maaş hesabı

Ağustos enflasyonu açıklandı. Ağustos enflasyonu ile memur ve emekliler için 2 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Toplu sözleşme görüşmeleri sonrası Hakem Kurulu kararına göre, memur ve memur emeklisinin zam oranı belirlenmişti. Ayrıca enflasyon farkı da memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıtılacak. Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi Ocak 2026’da ne kadar zam alacağını merak ediyor. Peki, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarına göre 2 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu?

Memur, emekli, SSK'lı, Bağ-Kur'lu… Milyonlar maaş tablosunu bekliyordu! İşte 2 aylık enflasyon farkına göre maaş hesabı
Hande Dağ

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri memur ve emekliler tarafından da dikkatle takip ediliyor. Enflasyon verileri doğrultusunda memur ve emekliler 6 ayda bir maaşlarına zam alıyor. Birçok memur ve emekli Ocak 2026'da ne kadar zam alacağını araştırmaya başladı. Temmuz ayı enflasyonunun ardından bugün Ağustos ayı enflasyon rakamlarının da açıklanmasıyla milyonlarca memur, memur emeklisi ve emekli için 2 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Peki Şubat ayında enflasyon yüzde kaç olarak gerçekleşti, 2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

Memur, emekli, SSK lı, Bağ-Kur lu… Milyonlar maaş tablosunu bekliyordu! İşte 2 aylık enflasyon farkına göre maaş hesabı 1

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMINA GÖRE 2026'NIN İLK 6 AYI İÇİN YÜZDE 11

Memur ve memur emeklileri için 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin genelini ilgilendiren zam oranında anlaşamamış, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantılarla zam oranı belirlenmişti. Kurul kararına göre, memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılmıştı. Bu dönemlerde oluşacak enflasyon farkı, memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına yansıtılacak. Diğer yandan memur ve memur emeklilerinin taban aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayı için 1000 lira ilave ücret ödenecek.

Memur, emekli, SSK lı, Bağ-Kur lu… Milyonlar maaş tablosunu bekliyordu! İşte 2 aylık enflasyon farkına göre maaş hesabı 2

2 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Hem emekli maaşlarına yapılacak zam oranını belirleyeceği hem de memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına yansıtılacağı için enflasyon farkının ne kadar olacağı araştırılmaya başlandı. Temmuz ayı enflasyon rakamlarının ardından Ağustos ayı enflasyon verisinin de belli olmasıyla beraber 2 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı.

Memur, emekli, SSK lı, Bağ-Kur lu… Milyonlar maaş tablosunu bekliyordu! İşte 2 aylık enflasyon farkına göre maaş hesabı 3

AĞUSTOS AYI ENFLASYONU

Bugün (3 Eylül 2025) tarihinde TÜİK tarafından açıklanan Ağustos ayı enflasyon verisine göre; Ağustos ayında enflasyon yüzde 2,04 olarak açıklanırken, yıllık enflasyon yüzde 32,95 oldu. 4 Ağustos 2025 tarihinde açıklanan enflasyon verisine göre Temmuz'da ise enflasyon yüzde 2,06 olurken yıllık enflasyon yüzde 33,52 olmuştu.

Memur, emekli, SSK lı, Bağ-Kur lu… Milyonlar maaş tablosunu bekliyordu! İşte 2 aylık enflasyon farkına göre maaş hesabı 4

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Temmuz ve Ağustos aylarının enflasyon oranlarının açıklanması ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi Ocak ayında yüzde 4,14 artışa şimdiden hak kazandı. Peki, toplu sözleşmeden yüzde 11 alan memur ve memur emeklisi için fark ne oldu? Memur maaş zammında enflasyon farkı, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık enflasyon verilerinin de belli olmasıyla netlik kazanacak.

Memur, emekli, SSK lı, Bağ-Kur lu… Milyonlar maaş tablosunu bekliyordu! İşte 2 aylık enflasyon farkına göre maaş hesabı 5

Önümüzdeki dönemde TÜİK'in Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon rakamlarını açıklaması emekli, memur ve memur emeklisinin enflasyon farkının netleşmesinde belirleyici olacak. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da maaşlarında zam olarak görecek.

Memur, emekli, SSK lı, Bağ-Kur lu… Milyonlar maaş tablosunu bekliyordu! İşte 2 aylık enflasyon farkına göre maaş hesabı 6

EMEKLİ ZAM TABLOSU

Emeklilerin 2 aylık enflasyon farkı doğrultusunda şimdiden hak kazandığı zam oranına tablo şu şekilde:

Memur, emekli, SSK lı, Bağ-Kur lu… Milyonlar maaş tablosunu bekliyordu! İşte 2 aylık enflasyon farkına göre maaş hesabı 7

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM TABLOSU

Memur ve memur emeklisinin zammı için henüz enflasyon farkı oluşmadı. Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında açıklanacak rakamlarla 6 aylık enflasyon farkı belli olacak ve toplu sözleşmeden gelen memur-memur emeklisinin 2026’nın ilk 6 ayı için geçerli olan yüzde 11’lik zammına enflasyon farkı eklenecek. Memur ve memur emeklisinin zam oranı, enflasyon farkına göre artabilir. Şu anki yüzde 11’lik zamma göre tablo şu şekilde:

Memur, emekli, SSK lı, Bağ-Kur lu… Milyonlar maaş tablosunu bekliyordu! İşte 2 aylık enflasyon farkına göre maaş hesabı 8

Memur, emekli, SSK lı, Bağ-Kur lu… Milyonlar maaş tablosunu bekliyordu! İşte 2 aylık enflasyon farkına göre maaş hesabı 9

İŞTE İHTİMALLER

Merkez Bankası'nın tahminlerine göre, 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 25–29 arasında gerçekleşebilir. Yüzde 25 ihtimaline göre, memur ve memur emeklisinin Ocak zammı yüzde 13.26'ya ulaşabilir. Söz konusu ihtimale göre maaşlardaki değişim şu şekilde olabilir: (Hesaplamaya taban aylığa 1000 TL zam eklenmedi)

Memur, emekli, SSK lı, Bağ-Kur lu… Milyonlar maaş tablosunu bekliyordu! İşte 2 aylık enflasyon farkına göre maaş hesabı 10

Memur, emekli, SSK lı, Bağ-Kur lu… Milyonlar maaş tablosunu bekliyordu! İşte 2 aylık enflasyon farkına göre maaş hesabı 11

Merkez Bankası'nın tahminlerine göre, 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 25–29 arasında gerçekleşebilir. Yüzde 29 ihtimaline göre, memur ve memur emeklisinin Ocak zammı yüzde 16.88'e ulaşabilir. Söz konusu ihtimale göre maaşlardaki değişim şu şekilde olabilir: (Hesaplamaya taban aylığa 1000 TL zam eklenmedi)

Memur, emekli, SSK lı, Bağ-Kur lu… Milyonlar maaş tablosunu bekliyordu! İşte 2 aylık enflasyon farkına göre maaş hesabı 12

Memur, emekli, SSK lı, Bağ-Kur lu… Milyonlar maaş tablosunu bekliyordu! İşte 2 aylık enflasyon farkına göre maaş hesabı 13

