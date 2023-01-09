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Memur emekli zammı meclisten geçti mi? 2023 memur maaşı ne kadar oldu? Gözler TBMM’de

09.01.2023 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur emekli zammı için araştırmalar hız kazandı. Memur ve emekli maaş zammı için açıklama ocak ayında yapıldı. 3 Ocak’ta aralık ayı enflasyon oranının netleşmesinin ardından zam oranının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında yüzde 30 zam müjdesini verdi. Peki, memur emekli zammı meclisten geçti mi? 2023 memur maaşı ne kadar oldu?

Memur emekli zammı meclisten geçti mi? 2023 memur maaşı ne kadar oldu? Gözler TBMM’de

Memur emekli maaşının ne zaman Meclis'ten geçeceği merak konusu oldu. Memur emekli maaşlarına yapılan zam oranının geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında maaşlara yüzde 30 zam yapıldığını duyurdu. Bu zamla beraber en düşük emekli maaşı 5500 TL'ye yükseldi. İşte memur emekli maaş zammında son durum

MEMUR EMEKLİ ZAMMI İÇİN GÖZLER MECLİS’TE

Memur ve emekli maaşı artışı Meclis’te görüşülecek. Meclis, memur ve emekli maaş artışlarına ilişkin kanun teklifini yasalaştırmak için çalışma yapacak.
Plan ve Bütçe Komisyonunda, pazartesi günü Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
Düzenleme daha sonra haftalık çalışmasına 10 Ocak Salı günü başlayacak Genel Kurulda ele alınacak.

MEMUR VE EMEKLİLERE YÜZDE 30 ZAM

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memur ve emeklilere bu aydan itibaren maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağını açıklamasının ardından kamu görevlileri ve emeklilerin aylık ve ücretlerinde yapılan artışlar belli oldu.

memur-zammı-2023

Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 8 oranında artış öngörüldü. 2022 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 15,40 olarak gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 8,48 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere toplamda yüzde 16,48, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise gerçekleşen enflasyona bağlı olarak yüzde 15,40 artış sağlanması planlanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla bu oranlar yüzde 30 olarak uygulanacak.
Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 848 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya yükseldi.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5500 TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında "En düşük emekli maaşının da 5 bin 500 lira olacağını duyuruyoruz. Yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını hatırlatmak istiyorum" dedi.

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