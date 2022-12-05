MEMUR EMEKLİ ZAMMI ne kadar olacak? 2023 memur emekli zammı ne zaman açıklanır? Gözler enflasyon farkı ve oranında

Memur emekli zammının ne kadar olacağı araştırılıyor. Memur emekli maaşlarına ocak ayında aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından zam yapılacak.Memur ve emeklinin maaşlarını belirleyecek 4 aylık enflasyon oranı kasım ayında netleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık oran yüzde 10,84 oldu. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 11,84 oranında zammı şimdiden hak etmiş durumda. Kasım ayı enflasyon oranı ise bugün açıklanacak.

MEMUR EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşmede belirlenen artış oranı doğrultusunda zam yapılıyor. Memur ve Memur emeklileri ise toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 8 oranındaki artışa ilaveten, Temmuz ayında verilen yüzde 7 toplu sözleşme zam oranının üzerindeki enflasyon farkı alacak. Pazartesi günü enflasyon rakamlarının aylık yüzde 3,10 artması durumunda ise memur ve emeklinin maaş zammı için 5 aylık oran yüzde 15,27 olacak. Mevcut enflasyon farkı ve sözleşmeden gelen zammın yanında ek gösterge farkından dolayı da maaşlar değişecek.

Memur ve emeklinin maaşlarını belirleyecek 4 aylık enflasyon oranı ise kesinleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık oran yüzde 10,84 oldu. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 11,84 oranında zammı şimdiden hak etmiş durumda.

En son kasım ayında açıklanan verilerin ardından memur emekli zammı şu şekilde olmuştu:

MEMUR VE EMEKLİNİN TABAN AYLIKLARI

MEMUR

Mevcut: 9.105 TL

Zamlı: 10.188 TL

MEMUR EMEKLİSİ

Mevcut: 6.077 TL

Zamlı: 6.797 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)

Mevcut: 4.687 TL

Zamlı: 5.195 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)

Mevcut: 2.906 TL

Zamlı: 3.221 TL

BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ

Mevcut: 4.197 TL

Zamlı: 4.652 TL

BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ

Mevcut: 3.335 TL

Zamlı: 3.697 TL



