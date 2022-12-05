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MEMUR EMEKLİ ZAMMI ne kadar olacak? 2023 memur emekli zammı ne zaman açıklanır? Gözler enflasyon farkı ve oranında

05.12.2022 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur emekli zammı ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Memur ve emeklilere her sene enflasyon oranı ve farkına göre zam yapılıyor. En son temmuz ayında haziran enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından maaşlara zam yapıldı. Şimdi gözler 2023 ocak zammına çevrildi. Bugün açıklanacak olan kasım ayı enflasyon rakamları da vatandaşları heyecanlandırdı. Peki, memur emekli zammı ne kadar olacak? 2023 memur emekli zammı ne zaman açıklanır?

MEMUR EMEKLİ ZAMMI ne kadar olacak? 2023 memur emekli zammı ne zaman açıklanır? Gözler enflasyon farkı ve oranında

Memur emekli zammının ne kadar olacağı araştırılıyor. Memur emekli maaşlarına ocak ayında aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından zam yapılacak.Memur ve emeklinin maaşlarını belirleyecek 4 aylık enflasyon oranı kasım ayında netleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık oran yüzde 10,84 oldu. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 11,84 oranında zammı şimdiden hak etmiş durumda. Kasım ayı enflasyon oranı ise bugün açıklanacak.

MEMUR EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşmede belirlenen artış oranı doğrultusunda zam yapılıyor. Memur ve Memur emeklileri ise toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 8 oranındaki artışa ilaveten, Temmuz ayında verilen yüzde 7 toplu sözleşme zam oranının üzerindeki enflasyon farkı alacak. Pazartesi günü enflasyon rakamlarının aylık yüzde 3,10 artması durumunda ise memur ve emeklinin maaş zammı için 5 aylık oran yüzde 15,27 olacak. Mevcut enflasyon farkı ve sözleşmeden gelen zammın yanında ek gösterge farkından dolayı da maaşlar değişecek.
Memur ve emeklinin maaşlarını belirleyecek 4 aylık enflasyon oranı ise kesinleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık oran yüzde 10,84 oldu. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 11,84 oranında zammı şimdiden hak etmiş durumda.
En son kasım ayında açıklanan verilerin ardından memur emekli zammı şu şekilde olmuştu:

asgarii

MEMUR VE EMEKLİNİN TABAN AYLIKLARI

MEMUR
Mevcut: 9.105 TL
Zamlı: 10.188 TL
MEMUR EMEKLİSİ
Mevcut: 6.077 TL
Zamlı: 6.797 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)
Mevcut: 4.687 TL
Zamlı: 5.195 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)
Mevcut: 2.906 TL
Zamlı: 3.221 TL

BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ
Mevcut: 4.197 TL
Zamlı: 4.652 TL

BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ
Mevcut: 3.335 TL
Zamlı: 3.697 TL

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