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MEMUR-EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 4 aylık zam oranı kesinleşti! Ekim ayı enflasyonu beklenti altında kaldı: SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ile memur zammı ne kadar olacak?

03.11.2023 07:46 | Son Güncelleme:
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Son dakika: Emekli maaşı zammı ve memur maaşı artışı için kritik gün geldi. Milyonlarca kişi için TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyonu sonrası 4 aylık zam oranı refah payı hariç belli oldu. 'SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak' sorusu ise gündemdeki sıcaklığını koruyor. Ancak öncesinde emekli maaşı ve memur maaşı zammı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan kritik bir açıklama geldi. İşte detaylar…

MEMUR-EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 4 aylık zam oranı kesinleşti! Ekim ayı enflasyonu beklenti altında kaldı: SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ile memur zammı ne kadar olacak?

Son dakika haberleri... 16 milyona yakın emekli zammı bekleyen vatandaş ile 7 milyona yakın memur maaşı zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. TÜİK bugün Ekim ayı enflasyonunu açıklandı. Bunun akabinde Emekli Sandığı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı ile memur zammı için refah payı hariç 4 aylık net oran kesinleşti. 4 aylık rakamın netleşmesiyle de son 2 veri için bekleyişe geçildi. İşte haberin detayları…

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BAKAN IŞIKHAN’DAN EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI MESAJI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün 2024 yılı bütçe sunuş konuşmasında milyonların maaş zammına ilişkin kritik bilgiler paylaştı. Bakan Işıkhan “Vatandaşlarımızın refah seviyelerini artıracak, memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi hiçbir şekilde enflasyona ezdirmeyecek çalışmalara öncelik veriyoruz. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirecek, yine bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik detaylı değerlendirme ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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EKİM AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI

Ekim'de tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 61,36 artış kaydetti. Aylık artış ise yüzde 3,43 oldu. Ekonomistler enflasyonun aylık bazda yüzde 4,08 oranında artmasını bekliyordu.

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MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN 3 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

Eylül ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmasının ardından memur ve emekli zammında belirleyici olacak 3 aylık enflasyon farkı da şekillenmiş oldu. Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için yüzde 9,09 ve Eylül ayında ise yüzde 4,75 oldu. 3 aylık enflasyon farkı ile emeklilerin alacağı zam oranı şimdiden yüzde yüzde 25,11 oldu. Memur enflasyon farkı ise daha farklı hesaplanıyor. Memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı hesaba katıldığında zam oranı yüzde 35,73 oldu.

Gelen 3,43'lük enflasyon ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı yüzde 29,41 oldu. Enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı ise yüzde 40,39 olarak hesaplandı.

TÜRK LİRASI (211)

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?

SSK, Bağ-Kur emekli zammı her yıl 2 kez belirleniyor. Ocak ve Temmuz dönemlerinde 6 aylık enflasyon oranı kadar zam oranı ile emekli maaşları artıyor. Ancak son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu rakamlara bir de refah payı ilave ediliyor. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı zammında Ocak ayı için en öne çıkan formül 7.500 TL olan rakamın 10.000 TL’ye yükseltilmesi. Tüm bunların yanında ikinci bir formül olarak seyyanen zam yapılması da gündemde. Bütün emekli maaşlarına 2 bin ila 3 bin lira arasında artış yapılması söz konusu.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI (TEMMUZ 2023 – 4 AYLIK YÜZDE 40,39)

• Memur – 22.017 – 30.909
• Memur emeklisi – 9.876 – 13.864

MEMUR MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 – 4 AYLIK YÜZDE 40,39)

• Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 32.438 – 45.539
• Memur (Üniversite mezunu) 9/1 –22.926 – 32.185
• Uzman öğretmen 1/4 – 29.525 – 41.450
• Öğretmen 1/4 – 26.642 – 37.402
• Başkomiser 1/3 – 32.613 – 45.785
• Polis memuru 8/1 – 29.512 – 41.431
• Uzman doktor 1/4 – 37.162 – 52.171
• Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 – 26.428 – 37.102
• Mühendis 1/4 – 33.109 – 46.481
• Teknisyen (lise mezunu) 11/1 – 23.525 – 33.026
• Profesör 1/4 – 48.111 – 33.026
• Araştırma görevlisi 7/1 – 31.750 - 44.573
• Vaiz 1/4 – 27.608 – 44.573
• Avukat 1/4 – 31.549 – 44.291

MEMUR (4)

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 – 4 AYLIK YÜZDE 40,39)

• Müsteşar 1/1 – 35.911 – 50.415
• Genel müdür 1/1 – 31.784 – 44.621
• Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 12.473 – 44.621
• Memur (Üniversite mezunu) 1/4 – 9.765 – 13.709
• Öğretmen 1/4 – 14.791 – 20.765
• Kaymakam 1.sınıf 1/4 – 20.941 – 29.399
• Başkomiser 1/4 – 14.791 – 20.765
• Polis memuru 1/4 – 14.791 – 20.765
• Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 – 14.791 – 14.791
• Mühendis 1/4 – 14.810 – 20.791
• Teknisyen (Lise) 1/4 – 10.633 – 14.927
• Pratisyen Hekim 1/4 – 21.860 – 30.689
• Profesör 1/4 – 25.678 – 36.049
• İmam Hatip – 14.791 – 20.765
• Avukat 1/4 – 14.791 – 20.765


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