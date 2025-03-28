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Memur emeklilerinin bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırıldı!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
28.03.2025 11:27
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Pazar günü bayramın birinci günü. Bayram öncesinde ise emeklilerin banka hesaplarına bayram ikramiyeleri yatmaya başladı. Buna göre bugün memur emeklilerinin bayram ikramiyeleri hesaplarına aktarıldı. 3 bin liralık ödemenin ardından bin liralık farkların ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

Memur emeklilerinin bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırıldı!

SON DAKİKA! Ramazan bayramı arefesi öncesi milyonlarca bayram emeklisi hesaplarını kontrol etmeye başladı. Bayram ikramiyelerinin hesaplara ne zaman yatırılacağını merak eden emekliler banka hesaplarını kontrol etmeye devam ediyor.

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BAYRAM İKRAMİYELERİ HESAPLARINA YATIRILDI

Buna göre 28 Mart tarihinde Emekli Sandığına bağlı memur emeklilerinin bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırıldı. Aynı zamanda aylık ödemeleri de yapıldı. Bilindiği üzere ilk etapta 3 bin liralık ödeme yapılırken geriye kalan bin liralık ödeme için Resmi Gazete'de kanunun yayımlanması bekleniyor.

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NE OLMUŞTU?

Meclis'te çıkan tartışmalar nedeni ile emeklilerin bayram ikramiyeleri ile görüşmeler ertelenmiş ve zamsız ödemeler yapılmaya başlanmıştı. Bin liralık ikramiye farkının ise bayramdan önce hesaplara aktarılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bayram ikramiyesi emekli memur emeklisi
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