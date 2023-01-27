Memur emeklisi zam farkı hesaplara yattı mı, ne zaman yatar? Memur emeklisi ne kadar maaş zam farkı alacak? Geri sayım başladı!

Memur ve memur emeklileri yüzde 16,48 oranındaki zamlı maaşı aldı ve geriye yüzde 13,52 puanlık ödeme kaldı. Bu ödemeler bugün itibarıyla memur ve memur emeklilerinin hesaplarına yatmaya başlayacak. Ödemeler, aylık alınan banka ya da PTT şubelerinden gerçekleştirilecek. Peki memur emeklisi ne kadar maaş zam farkı alacak? İşte detaylar...

MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR MAAŞ ZAM FARKI ALACAK?

SGK ve BAĞKUR emeklileri aylıklarının ödenmesi bugün başlıyor. Bakanlık, yılın en geç ilk üç ayı içinde harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme yapıldığını hatırlattı.

17 BİN 347 TL'YE VARAN EK ÖDEME

Ödemeler 9 bin 541 TL ile 17 bin 347 TL arasında değişecek. 2022 yılı ek ödeme tutarları PTT şubelerindeki hesaplara yatırılacak.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Buna göre;

-Aylıklarını her ay alanlara; ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

• 1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,

• 2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,

• 3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında

aylık farkı tahakkuk ettirilecek.



