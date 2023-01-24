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Memur emeklisi zam farkı ne zaman yatacak? Memur emeklilerinin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu!

24.01.2023 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur zammının belli olmasının ardından zam farkı ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Memur emeklisi zam farkı ne zaman yatacak? Memur emeklilerinin maaş farkı ödeme tarihi belli mi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyordu. Heyecanla beklenen açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi. Memur emeklilerinin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu. İşte tüm ayrıntılar...

Memur emeklisi zam farkı ne zaman yatacak? Memur emeklilerinin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu!

Memur ve memur emeklilerinin zam farklarının ne zaman ödeneceği uzun zamandır gündemdeydi. Memurlar normal şartlarda zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alıyorlar. Ancak yüzde 30'luk zamma ilişkin teknik çalışmaların devam etmesi sebebi ile zamlı maaşlar 15 Ocak'ta yatırılmadı. Bu kapsamda Memur emeklisi zam farkı ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı merak ediliyordu.

Memurlar ve memur emeklileri 15 Ocak'ta toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 16,48 oranında zamlı maaş aldılar. Zammın kalan 13,52 puanlık kısmı için de tarih netleşti. Memur emeklilerinin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu.

MEMUR EMEKLİSİ ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur emeklilerinin zam farkının 27 Ocak'tan itibaren ödenmeye başlanacağını duyurdu.

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