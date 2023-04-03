MEMUR ENFLASYON FARKI ne kadar, açıklandı mı? 2023 memur maaş zammında enflasyon farkı detayı

Memur enflasyon farkı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Memur maaşlarına her sene yılda iki defa zam yapılıyor. En son memur zammı ocak ayında aralık ayı enflasyon rakamlarının da netleşmesinin ardından belli oldu. Temmuz ayı zam oranı ise haziran ayı rakamlarının açıklanmasının ardından açıklanacak. İşte enflasyon farkında son durum

MEMUR ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Memur enflasyon farkı, 3 Nisan’da enflasyon oranının açıklanmasının ardından belli oldu. Enflasyon martta aylık bazda yüzde 2,29 artarken yıllık bazda yüzde 50,51 oldu.

Yeni yılın Ocak ayında aylık bazda enflasyon 6,65 olarak açıklanmıştı. 3 Mart tarihinde açıklanan Şubat ayı enflasyon rakamlarına göre aylık bazda enflasyon yüzde 3,15'lik artış gösterdi. Bu hesaplamalar doğrultusunda memur ve memur emeklisinin alacağı iki aylık enflasyon farkı 9,8 oldu. Bu hesaba göre ise memurun alacağı en düşük maaş şimdiden 13.009 TL oldu.

EK ZAM TALEBİ

2022 yılı enflasyonunun yüzde 64,27 olarak açıklanmasıyla memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaşları toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 16,5, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yaklaşık yüzde 15,4 artışa hak kazandı. Ancak memurlarların 6 aylık enflasyon farkı dahil uygulanması öngörülen yüzde 16,48 artış oranı, yüzde 13,52 puan refah payı eklenerek yüzde 30'a çıkartıldı. Böylece en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL’ye yükseltildi. Yeni zam dönemine 4 ay kala emeklilere yapılan zammın ardından memurlar da yeniden refah payı talebinde bulundu.

