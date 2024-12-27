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Memur, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin maaş zammı ortaya çıktı! İstenilen zam oranları tabloda kaldı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
27.12.2024 08:57
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Emekli maaşlarının 2025'te ne kadar zamlanacağı şu anda Türkiye'de en çok merak edilen konulardan biri. Asgari ücrette beklenilen artışın olmaması bazı emeklileri korkuttu. 2024 yılını zor geçiren emeklilerin heyecanla beklediği 2025 yılı yine umutsuzlukla geçebilir. Memur, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin ne kadar zam alacağı ortaya çıktı. İstenilen yüksek rakamlarsa sadece tabloda kaldı. Emekli maaşı zamları ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emekli maaşı zam tablosu...

Memur, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin maaş zammı ortaya çıktı! İstenilen zam oranları tabloda kaldı

Emekliler asgari ücretin belirlenmesinin ardından zam haberlerini daha da yakından takip etmeye başladı. 2025 yılı asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıklandı ve bu tutar kamuoyu tarafından yetersiz bulundu. Emekliler de asgari ücretin ardından kendilerine ne kadar zam yapılacağını merak etmeye başladı. 2024 yılını sıkıntılı geçiren emekliler yeni yıldan umutlu olsa da son asgari ücret zammında sonra kendilerine de istenilen zammın yapılmaması endişesini taşımaya başladı. İşte 2025 yılında işçi, memur, esnaf, çiftçi emeklilerine yapılacak zam oranı...

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3 OCAK'TA ORTAYA ÇIKACAK

Memur ve emeklilerin yeni yılda alacağı zam oranı Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Ocak 2025 Cuma günü açıklayacağı aralık ayı tüketici enflasyonuyla kesinleşecek. TÜİK bu yılın temmuz-kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde tüketici enflasyonunu yüzde 14.57 olarak hesapladı. Aralık ayı enflasyonunun yüzde 2-3 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durumda ikinci 6 aylık dönemde TÜFE yüzde 16.86 ile yüzde 17.44 aralığında oluşacak ve maaş zamları da bu oran üzerinden hesaplanacak.

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MEMUR EMEKLİSİNE 2500 LİRA ZAM...

Memur ve memur emeklilerinin zammı bilindiği üzere toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkından oluşuyor. Aralık enflasyonunun yüzde 2 çıkması durumunda 6 aylık enflasyon yüzde 16.86 oluşacak. Bu durumda ocak ayında memur ve emeklilerine yüzde 6 zam ve enflasyon farkı dahil sadece yüzde 12.61 oranında zam yapılacak. Aralık zammı yüzde 2.5 çıkarsa zam oranı yüzde 13.17, yüzde 3 çıkarsa zam yüzde 13.72 olacak. Bu durumda en düşük memur emeklisinin 17 bin 587 lira olan aylığı 19 bin 900 lira civarında kalacak. 20 bin lira aylık alan memur emeklisi de yeni yılda en fazla 2.500-2.600 TL civarında zam alacak.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI EN FAZLA NE KADAR OLACAK?

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklisine her 6 ayda bir gerçekleşen enflasyon kadar zam yapılıyor. Aralık enflasyonunun yüzde 2-2.5 civarında gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon yüzde 16.86-17.44 düzeyinde gerçekleşecek ve bu oranın tamamı zam olarak aylıklara yansıtılacak. Bu durumda örneğin 13 bin lira aylık alan bir işçi emeklisinin aylığı yeni yılda 15.192-15.341 TL civarında kalacak. 12 bin 500 liralık en düşük emekli aylığına zam yapılabilmesi içinse kanun çıkması gerekiyor. En düşük emekli aylığına da en fazla 1.500-2.000 TL civarında zam bekleniyor.

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EMEKLİ ZAMMI İÇİN ORANLAR YÜZDE 20'NİN ALTINDA KALDI

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre yeni yılda memur ve memur emeklilerine yüzde 12-13 civarında, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine de yüzde 16-17 civarında maaş zamları yapılacak. 12 bin 500 liralık emekli aylığına yapılacak zammın da bin 500 ile 2 bin lira arasında kalacağı konuşuluyor.

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