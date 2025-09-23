FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Memur maaş promosyonları ile ilgili flaş gelişme! Rekabet Kurulu’na başvurdular… ‘Bir banka teklif verdi’

Banka maaş promosyonları ile ilgili çok çarpıcı bir gelişme yaşandı. Memur maaş ödemeleri nedeniyle bankalar tarafından ödenen tutarlar hakkındaki tartışma devam ederken Devlet Memurları Konfederasyonu’ndan önemli bir hamle geldi. Banka maaş promosyon ihaleleri ile ilgili Rekabet Kurulu’na başvuruda bulunuldu.

Memur maaş promosyonları ile ilgili flaş gelişme! Rekabet Kurulu’na başvurdular… ‘Bir banka teklif verdi’

Devlet Memurları Konfederasyonu tarafından maaş promosyon ihalelerine ilişkin kamu bankalarının rekabeti ihlal ettiğini iddia ederek Rekabet Kurulu’na başvuruda bulunuldu.

Devlet Memurları Konfederasyonu tarafından banka maaş promosyon ihalelerine ilişkin yapılan açıklamada, birçok bankanın içerisinden yalnızca birinin ihaleye katılmak üzere teklif verdiği, protokolü devam eden kurumlara diğer bankalar tarafından protokol süresince teklif verilmediği, bir anlaşma ve/veya uyumlu eylem çerçevesinde maaş promosyon ihalesinde danışıklı hareket edildiği iddia edildi.

‘REKABET ORTADAN KALKIYOR’ İDDİASI

Bu durumun sonucunda rekabet ortamının sağlanamadığı, rekabetin ortadan kalkması sonucunun meydana geldiği, Devlet memurlarının sağlanacak faydadan adil bir pay almasının engellendiği ve personel aleyhine telafisi imkansız zararların oluşacağı ifade edildi.

Memur maaş promosyonları ile ilgili flaş gelişme! Rekabet Kurulu’na başvurdular… ‘Bir banka teklif verdi’ 1

"Rekabetin korunmasının ihlal edip edilmediğinin tespit edilmesi hususunda Rekabet Kurumuna başvuru yapılmıştır"

Açıklamada, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesi ile; amacı veya etkisi rekabeti engelleme, sınırlama veya bozma olan teşebbüsler arası anlaşmalara, uyumlu eylemlere ve teşebbüs birliklerinin kararlarına karşı genel bir yasaklama getirildiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda; kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen maaş promosyon ihalelerine katılan, kamu bankalarının rekabeti bozucu nitelikte anlaşma yapıp yapmadıkları, bir anlaşma ve/veya uyumlu eylem çerçevesinde maaş promosyon ihalelerinde danışıklı hareket edip etmedikleri, ihale kapsamında davet edilip de teklif vermeyen banka şube sayısının fazla olması gibi nedenlerden rekabet ortamının yeterince sağlanamadığı hususlarının araştırılması maksadıyla soruşturma açılması, ilgili bankaların rekabetin korunmasını ihlal edip etmediklerinin tespit edilmesi ve tespit neticesinde ilgililer hakkında gerekli cezai yaptırımların uygulanması hususunda Rekabet Kurumuna yazılı başvuru yapılmıştır."

Memur maaş promosyonları ile ilgili flaş gelişme! Rekabet Kurulu’na başvurdular… ‘Bir banka teklif verdi’ 2

Açıklamada, amacın, kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen maaş promosyon ihalelerine katılan kamu bankalarının gerekli duyarlılığın gösterilerek ihalelerde piyasa rayiçlerine uygun bir teklif verilmesinin sağlanması olduğu aktarıldı.

İHABu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
OECD büyüme ve enflasyon tahminlerini güncelledi!OECD büyüme ve enflasyon tahminlerini güncelledi!
Türk tekstil devi bugün satışa çıktıTürk tekstil devi bugün satışa çıktı

Anahtar Kelimeler:
Promosyon Rekabet Kurumu ihale banka maaş rekabet kurulu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.