MEMUR MAAŞ ZAM FARKI yattı mı, neden eksik yattı? 14 günlük memur maaş zam farkı ödeme tarihi!

Memur maaşı zam farkı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı internette araştırılıyor. Kamu kurumlarında çalışan memurlar, 15 Ocak'ta maaş zammının yüzde 16.48'lik kısmını aldı. Yapılan açıklamaya göre; kalan 13.52 puanlık kısım ise daha sonra hesaplara aktarılacak. İşte 14 günlük memur maaş zam farkı ödeme tarihi...

MEMUR MAAŞ ZAM FARKI YATTI MI?

Memurlar 15 Ocak'ta maaş zammının yüzde 16.48'lik kısmını aldı.

MEMUR MAAŞ ZAM FARKI NEDEN EKSİK YATTI?

Memur maaş zam farkının 13.52 puanlık kısım ise daha sonra hesaplarına yatırılacak.

Memurların merakla beklediği açıklama geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından yapılmıştı. Elitaş, memurların zamlı maaşı iki parça halinde alabileceğini aktarmıştı.

Elitaş memur ve emeklilerin yüzde 30 zamlı maaşlarının ne zaman yatacağıyla ilgili "Birkaç gün gecikmeyle olur" ifadelerine yer vermişti.

14 GÜNLÜK MAAŞ ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Zam farkı ödemelerinin ise en geç bir haftaya yakın bir süre içerisinde hesaplarda olması ön görülüyor.

2023 ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli aylıkları Emekli Sandığı’nda her ayın 1’i ila 5’inde; SSK’lılarda 17’si ila 26’sında; BAĞ-KUR’lularda ise her ayın 25’i ila 28’inde ödeniyor. Yüzde 30 zammın SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylığı ödemelerine yetişmesi bekleniyor.

Emekli Sandığı mensuplarının ocak dönemi ödeme tarihi 1 Şubat olduğu için zamlı maaşlar şubat ayında ödenecek.

