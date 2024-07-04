Memur maaş zammı için yaptığı hesap gündem olacak: SSK ve Bağ-Kur emekli zammının gerisinde kaldı! ‘Her ay 2 bin 22 TL eksik aylık alacaklar…’

Memur maaşları için zam oranı Haziran ayı enflasyon verisi ile belli oldu. Bu kapsamda yüzde 1,64’lük aylık TÜFE sonrası memur zammı oranı yüzde 10 toplu sözleşme zammı ve yüzde 8,46 memur enflasyon farkı ile yüzde 19,31 olarak hesaplandı. SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı da yüzde 24,73 olarak kaydedildi.

MEMUR MAAŞLARI İÇİN BAKANLIK GENELGESİ BEKLENİYOR

Böylece en düşük memur emekli maaşı 14.740 TL’den 17.586 TL’ye, en düşük memur maaşı 32.860 TL’den 39.205 TL’ye ve bekar memurun 30.372 TL olan maaşı da 36.236 TL seviyesine yükseldi. Ancak polis, öğretmen, avukat , hemşire ve diğer mesleklerde rakamlar ortaya çıktı ancak nihai aylıklar için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın maaş genelgesini yayımlaması bekleniyor.

Temmuz 2024 zam döneminde toplu sözleşmeden kaynaklı memur ve memur emeklilerine yüzde 5,42’lik daha az zam yapılmış oldu. Söz konusu gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ekonomist Prof. Dr. Aziz Çelik, "Memurlar Temmuz 2024’te ortalama 2 bin 22 TL eksik maaş alacak" diyerek nedenini anlattı.

"MELESE BUDUR"

Paylaşımının devamında Çelik, "Haziran ayı ortalama memur maaşı yaklaşık 37 bin 500 liradır (SBB verisi). Memurlara tartışmalı resmi enflasyon kadar zam yapılsaydı bile ortalama memur maaşı yaklaşık 46 bin 763 olacaktı. 7. Dönem Toplu Sözleşme gereği yüzde 19,31 zam yapıldı. Ortalama maaş 44 bin 741 oldu. Fark -2 bin 22 TL. Mesele budur" ifadelerini kullandı.

“SORUMLU ONLARDIR, 2.022 TL KAYIPTALAR”

Çelik, "Yok Ocak ayında şöyle zam aldık. Yok Aralık 2023’e göre böyle oldu… Yok yan yattık, yok çamura battık.. Geçiniz bunları! Konu bunlar değil. Mugalataya gerek yok! Hesap basit: Haziran’da neydi Temmuz’da ne olacak? Memurlar bu yüksek enflasyon koşullarında ortalama ayda 2 bin 22 TL kayıptalar. Yıl sonuna kadar 12 bin liradan fazla. Nokta! Bu kaybın sorumluları: 1-Hükümet, 2-Hakem Kurulu, 3-Memur-Sen'dir" dedi.

İŞTE MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞI (OCAK 2024 YÜZDE 49,25 - TEMMUZ 2024 YÜZDE 19,31)

• ŞUBE MÜDÜRÜ (Üni. Mezunu) 1/4 - 48.414 TL – 57.762

• MEMUR (Üni. Mezunu) 9/1 - 34.217 TL – 40.824

• UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 - 44.066 TL – 52.575

• ÖĞRETMEN 1/4 - 39.763 TL – 47.441

• BAŞKOMİSER 1/3 - 48.675 TL – 58.074

• POLİS MEMURU 8/1 - 44.047 TL – 52.552

• UZMAN DOKTOR 1/4 - 55.464 TL – 66.174

• HEMŞİRE- (Üni. Mezunu) 5/1 - 39.444 TL – 47.060

• MÜHENDİS 1/4 - 49.415 TL – 58.957

• TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 - 35.111 TL – 41.890

• PROFESÖR 1/4 - 71.806 TL – 85.671

• ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 47.387 TL – 56.537

• VAİZ 1/4 - 41.205 TL – 49.161

• AVUKAT 1/4 - 47.087 TL – 56.179

MEMUR EMEKLİ MAAŞI (OCAK 2024 YÜZDE 49,25 - TEMMUZ 2024 YÜZDE 19,31)

• MÜSTEŞAR 1/1 53.597 TL – 63.946

• GENEL MÜDÜR 1/1 47.438 TL – 56.598

• ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4 18.616 TL – 22.210

• MEMUR (LİSANS) 4/1 14.574 TL – 17.388

• ÖĞRETMEN 1/4 22.076 TL – 26.338

• KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 31.254 TL – 37.289

• BAŞKOMİSER 1/4 22.076 TL – 26.338

• POLİS MEMURU 1/4 22.076 TL – 26.338

• HEMŞİRE (LİSANS) 1/4 22.076 TL – 26.338

• MÜHENDİS 1/4 22.104 TL – 26.372

• TEKNİSYEN (LİSE) 1/4 15.870 TL – 18.934

• PRATİSYEN HEKİM 1/4 32.626 TL – 38.926







