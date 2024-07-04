FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Memur maaş zammı için yaptığı hesap gündem olacak: SSK ve Bağ-Kur emekli zammının gerisinde kaldı! ‘Her ay 2 bin 22 TL eksik aylık alacaklar…’

Memur maaş zammı için yaptığı hesap gündem olacak: SSK ve Bağ-Kur emekli zammının gerisinde kaldı! ‘Her ay 2 bin 22 TL eksik aylık alacaklar…’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
04.07.2024 10:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur maaş zammı ve Emekli Sandığı emekli zammı 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 19,31 oldu. Ancak Yüzde 10’luk toplu sözleşme zammı aylıklardaki artışa ket vurdu. SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı ile arada 5,42’lik fark oluşunca ekonomistlerden dikkat çeken bir yorum geldi. Memurların her ay en az 2 bin 22 TL eksik maaş alacağını dile getirdiler.

Memur maaş zammı için yaptığı hesap gündem olacak: SSK ve Bağ-Kur emekli zammının gerisinde kaldı! ‘Her ay 2 bin 22 TL eksik aylık alacaklar…’

Memur maaşları için zam oranı Haziran ayı enflasyon verisi ile belli oldu. Bu kapsamda yüzde 1,64’lük aylık TÜFE sonrası memur zammı oranı yüzde 10 toplu sözleşme zammı ve yüzde 8,46 memur enflasyon farkı ile yüzde 19,31 olarak hesaplandı. SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı da yüzde 24,73 olarak kaydedildi.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın’dan ek gösterge ve kalıcı toplu sözleşme çağrısı! Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın’dan ek gösterge ve kalıcı toplu sözleşme çağrısı!

MEMUR MAAŞLARI İÇİN BAKANLIK GENELGESİ BEKLENİYOR

Böylece en düşük memur emekli maaşı 14.740 TL’den 17.586 TL’ye, en düşük memur maaşı 32.860 TL’den 39.205 TL’ye ve bekar memurun 30.372 TL olan maaşı da 36.236 TL seviyesine yükseldi. Ancak polis, öğretmen, avukat , hemşire ve diğer mesleklerde rakamlar ortaya çıktı ancak nihai aylıklar için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın maaş genelgesini yayımlaması bekleniyor.

Temmuz 2024 zam döneminde toplu sözleşmeden kaynaklı memur ve memur emeklilerine yüzde 5,42’lik daha az zam yapılmış oldu. Söz konusu gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ekonomist Prof. Dr. Aziz Çelik, "Memurlar Temmuz 2024’te ortalama 2 bin 22 TL eksik maaş alacak" diyerek nedenini anlattı.

sv

"MELESE BUDUR"

Paylaşımının devamında Çelik, "Haziran ayı ortalama memur maaşı yaklaşık 37 bin 500 liradır (SBB verisi). Memurlara tartışmalı resmi enflasyon kadar zam yapılsaydı bile ortalama memur maaşı yaklaşık 46 bin 763 olacaktı. 7. Dönem Toplu Sözleşme gereği yüzde 19,31 zam yapıldı. Ortalama maaş 44 bin 741 oldu. Fark -2 bin 22 TL. Mesele budur" ifadelerini kullandı.

“SORUMLU ONLARDIR, 2.022 TL KAYIPTALAR”

Çelik, "Yok Ocak ayında şöyle zam aldık. Yok Aralık 2023’e göre böyle oldu… Yok yan yattık, yok çamura battık.. Geçiniz bunları! Konu bunlar değil. Mugalataya gerek yok! Hesap basit: Haziran’da neydi Temmuz’da ne olacak? Memurlar bu yüksek enflasyon koşullarında ortalama ayda 2 bin 22 TL kayıptalar. Yıl sonuna kadar 12 bin liradan fazla. Nokta! Bu kaybın sorumluları: 1-Hükümet, 2-Hakem Kurulu, 3-Memur-Sen'dir" dedi.

iStock-1386876612

İŞTE MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞI (OCAK 2024 YÜZDE 49,25 - TEMMUZ 2024 YÜZDE 19,31)

• ŞUBE MÜDÜRÜ (Üni. Mezunu) 1/4 - 48.414 TL – 57.762
• MEMUR (Üni. Mezunu) 9/1 - 34.217 TL – 40.824
• UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 - 44.066 TL – 52.575
• ÖĞRETMEN 1/4 - 39.763 TL – 47.441
• BAŞKOMİSER 1/3 - 48.675 TL – 58.074
• POLİS MEMURU 8/1 - 44.047 TL – 52.552
• UZMAN DOKTOR 1/4 - 55.464 TL – 66.174
• HEMŞİRE- (Üni. Mezunu) 5/1 - 39.444 TL – 47.060
• MÜHENDİS 1/4 - 49.415 TL – 58.957
• TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 - 35.111 TL – 41.890
• PROFESÖR 1/4 - 71.806 TL – 85.671
• ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 47.387 TL – 56.537
• VAİZ 1/4 - 41.205 TL – 49.161
• AVUKAT 1/4 - 47.087 TL – 56.179

MEMUR EMEKLİ MAAŞI (OCAK 2024 YÜZDE 49,25 - TEMMUZ 2024 YÜZDE 19,31)

• MÜSTEŞAR 1/1 53.597 TL – 63.946
• GENEL MÜDÜR 1/1 47.438 TL – 56.598
• ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4 18.616 TL – 22.210
• MEMUR (LİSANS) 4/1 14.574 TL – 17.388
• ÖĞRETMEN 1/4 22.076 TL – 26.338
• KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 31.254 TL – 37.289
• BAŞKOMİSER 1/4 22.076 TL – 26.338
• POLİS MEMURU 1/4 22.076 TL – 26.338
• HEMŞİRE (LİSANS) 1/4 22.076 TL – 26.338
• MÜHENDİS 1/4 22.104 TL – 26.372
• TEKNİSYEN (LİSE) 1/4 15.870 TL – 18.934
• PRATİSYEN HEKİM 1/4 32.626 TL – 38.926


Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın en düşük aylık enflasyon oranı gelmişti! Dünya devleri Türkiye tahminini değiştirdi! Yılın en düşük aylık enflasyon oranı gelmişti! Dünya devleri Türkiye tahminini değiştirdi!
Yüzde 1.64 olarak duyuruldu! Merkez Bankası'dan değerlendirmeYüzde 1.64 olarak duyuruldu! Merkez Bankası'dan değerlendirme
e-Devlet üzerinden 234 bin 588 kişi engelli kimlik kartı sahibi oldue-Devlet üzerinden 234 bin 588 kişi engelli kimlik kartı sahibi oldu
Anahtar Kelimeler:
memur zammı
En Çok Okunan Haberler
Fatih Altaylı "Ulan bakan!" deyip ateş püskürdü

Fatih Altaylı "Ulan bakan!" deyip ateş püskürdü

Cenk Tosun’un o andaki tavrı olay oldu! Herkes bu videoyu konuşuyor

Cenk Tosun’un o andaki tavrı olay oldu! Herkes bu videoyu konuşuyor

Bakan Işıkhan: Gereken adımları atıyoruz

Bakan Işıkhan: Gereken adımları atıyoruz

Tasarruf edeyim derken 100 binlik olmayın... Çoğu kişi bilmiyor!

Tasarruf edeyim derken 100 binlik olmayın... Çoğu kişi bilmiyor!

Benzin ve motorin için endişe veren yükseliş: 2 ayın zirvesi

Benzin ve motorin için endişe veren yükseliş: 2 ayın zirvesi

Sigaraya zam geldi! işte en pahalı ve ucuz fiyatlar

Sigaraya zam geldi! işte en pahalı ve ucuz fiyatlar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Çok satan o ayakkabı da indirimde! Columbia fırsatları devam ediyor

Çok satan o ayakkabı da indirimde! Columbia fırsatları devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.