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Memur maaş zammı ne kadar olacak? 2024 en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? TÜİK 2023 Kasım ayı enflasyon oranı belli oluyor!

04.12.2023 09:14 | Son Güncelleme:
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Memur maaş zammına yönelik yapılan son dakika açıklamaları, öğretmen, polis, hemşire gibi kamu kurumu çalışanları tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan Kasım ayı enflasyon oranı bugün TÜİK açıklanacak. Bilindiği üzere her ay açıklanan TÜİK enflasyon oranları memurların alacağı zam oranlarını doğrudan etkiliyor. Gözler TÜİK'in 2023 Kasım ayı enflasyon oranı açıklamasına çevrildi. Peki, memur maaş zammı ne kadar olacak? 2024 En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur maaş zammı ne kadar olacak? 2024 en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? TÜİK 2023 Kasım ayı enflasyon oranı belli oluyor!

Memur maaş zammı ile ilgili sorgulamalar Kasım ayı enflasyon oranının bugün açıklanacak olması nedeniyle hız kazandı. 5 aylık enflasyon farkı belli olacak. Net rakam Aralık ayı farkıyla netleşecek. 2024 Ocak ayında memur maaşının ne kadar olacağı merak konusu oldu. 2024 memur maaşı zammı hesaplama tablosu ve detaylar haberimizde...

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MEMUR MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK 2024?

Memur maaşı belli oluyor. Memur ve memur emeklisi için 4 aylık enflasyon farkı yüzde 22.08 olurken, yüzde 15'lik toplu sözleşme artışı ile oran yüzde 40.39 olarak netleşti. Bugün açıklanacak yeni oran ile bu rakamlar da yükselmiş olacak. Kesinleşen memur maaşı zammı ile emekliye zam oranları ise Aralık ayı enflasyonunun da açıklanmasının ardından belli olacak.

Ekimde enflasyon aylık yüzde 3,43 olarak gerçekleşti. Son 4 ayın enflasyon farkı toplamı ise yüzde 29,40 oldu.

Bu rakamlar baz alındığında Ocak ayında yüzde 30 zam gerçekleştiği takdirde en düşük memur maaşının 29.819 TL olması bekleniyor.

2024'TE ÖĞRETMEN, POLİS, HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2024'TE ÖĞRETMEN, POLİS, HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yayımlanan 4 aylık enflasyon farkına göre memur maaşları şu şekilde:

Üniversite mezunu en düşük memur 9/1: Yüzde 30 zam alması halinde 29.819 TL, yüzde 40 zam aldığı takdirde 32.113,2 TL, yüzde 45 zam yapılırsa 33.260,1 TL, yüzde 50 zam kararı alınırsa 34.407 TL alacak.

Öğretmen 1/4 ise yüzde 30 zam alması halinde 34.650 TL, 40 zam yapılırsa 37.315,6 TL, yüzde 45 zam yapıldığı takdirde 38.648,3 TL, yüzde 50 0 zam kararı alınırsa 39.981 TL alacak.

Polis Memuru 8/1 ise yüzde 30 zam aldığı takdirde 38.383 TL, yüzde 40 zam kararı alınırsa 41.335 TL, yüzde 45 zam yapılırsa 42811,25 TL, yüzde 50 zam açıklamasında bulunulursa 44.287,5 TL alacak.

TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranının eksi olması halinde hesaplanan birikimli oranda düşüş yaşanabilir.

Bilindiği üzere diğer aylar açıklanacak enflasyon oranlarına göre maaşlara yansıyacak fark netleşecek.

Öte yandan memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı olacak. 2023 yılı toplu sözleşmesinde memur ve emeklilere verilen zam oranı, yüzde 10+6 olarak belirlenmişti. Böylece, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı şimdiden en az yüzde 40,39 olacağı kesinleşti.

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