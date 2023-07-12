MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: Temmuz 2023 memur maaş zammı yasalaştı mı? Zamlı memur maaşları ne zaman ödenecek, 15 Temmuz'da mı?

Memur zammı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Polis, öğretmen, doktor, hemşire gibi kamu çalışanları zamlı maaşların ne zaman ödeneceği konusunda bilgi edinmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Bilindiği üzere kamu çalışanı memurlara yapılan 17,55'lik enflasyon artışına ek olarak 8 bin 77 TL'lik ilave zam yapılmıştı. Memur zammı ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 2023 memur zammı son dakika gelişmeleri...

ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Memur maaşı zammı ile işçi ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı için ek teklif sunuldu. En düşük memur maaşını 22 bin TL’ye çıkaran teklif Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Kabul edilen teklifle en düşük memur aylığı 22 bin TL'ye çıkarılıyor. Tüm kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde, 1 Temmuz 2023 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere; seyyanen net 8 bin 77 TL'lik bir artış öngörülüyor.

Tüm memurlara yüzde 17,55 oranında enflasyon farkı zammı yapılacak ve bunun üzerinde 8077 TL seyyanen zam verilecek. Memur maaşları normal koşullarda 15 Temmuz'da yatıyor. Fakat zmlı memur maaşları tarihi hakkında bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL?

Memur maaşlarına 17,55'lik zam oranına ilave olarak 8 bin 77 liralık ilave artış yapıldı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN TL Mİ?

En düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye yükseldi.

Yapılan zammın ardından Uzman Doktor 1/4 maaşı 54.959 lira, Öğretmen 1/4 maaşı 26.654 TL'ye 8/1 Polis memuru maaşı 29.525 TL'ye yükseldi.

