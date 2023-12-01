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MEMUR MAAŞI 2024: Ocak ayında memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Öğretmen, polis, hemşire maaş zammı...

01.12.2023 11:57 | Son Güncelleme:
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Memur maaşı 2024 yılının ocak ayı itibarıyla değişecek. Bu ay 5 aylık enflasyon farkı netleşmiş olacak. Öğretmen, polis ya da hemşire olarak devlet kurumlarında çalışan kişilerin maaş zammı belli olacak. Kamu kurumlarında çalışan vatandaşların maaşı son olarak 8.077 TL, seyyanen zamla beraber en düşük 22 bin TL'ye yükselmişti. Peki, 2024 Ocak ayında memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 2024 memur maaşı zammı hesaplama tablosu...

MEMUR MAAŞI 2024: Ocak ayında memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Öğretmen, polis, hemşire maaş zammı...

Memur maaş zammıyla ilgili son dakika gelişmeleri bu ay, öğretmen, polis, hemşire gibi kamu kurumu çalışanları tarafından yakından takip edilecek. Kasım ayı enflasyon oranı 4 Aralık 2023 Pazartesi günü açıklanacak. 5 aylık enflasyon farkı belli olacak. Net rakam Aralık ayı farkıyla netleşecek. 2024 Ocak ayında memur maaşının ne kadar olacağı merak konusu oldu. 2024 memur maaşı zammı hesaplama tablosu ve detaylar haberimizde...

MEMUR MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK 2024?

Memur maaşı belli oluyor. TÜİK ekim ayı enflasyon rakamlarını 3 Kasım'da yayımladı. 4 aylık enflasyon farkına göre memur maaşları tekrar hesaplandı.

Ekim!de enflasyon aylık yüzde 3,43 olarak gerçekleşti. Son 4 ayın enflasyon farkı toplamı ise yüzde 29,40 oldu.

Bu rakamlar baz alındığında Ocak ayında yüzde 30 zam gerçekleşrtiği takdirde en düşük memur maaşının 29.819 TL olması bekleniyor.

2024'TE ÖĞRETMEN, POLİS, HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yayımlanan 4 aylık enflasyon farkına göre memur maaşları şu şekilde:

Üniversite mezunu en düşük memur 9/1: Yüzde 30 zam alması halinde 29.819 TL, yüzde 40 zam aldığı takdirde 32.113,2 TL, yüzde 45 zam yapılırsa 33.260,1 TL, yüzde 50 zam kararı alınırsa 34.407 TL alacak.

Öğretmen 1/4 ise yüzde 30 zam alması halinde 34.650 TL, 40 zam yapılırsa 37.315,6 TL, yüzde 45 zam yapıldığı takdirde 38.648,3 TL, yüzde 50 0 zam kararı alınırsa 39.981 TL alacak.

Polis Memuru 8/1 ise yüzde 30 zam aldığı takdirde 38.383 TL, yüzde 40 zam kararı alınırsa 41.335 TL, yüzde 45 zam yapılırsa 42811,25 TL, yüzde 50 zam açıklamasında bulunulursa 44.287,5 TL alacak.

TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranının eksi olması halinde hesaplanan birikimli oranda düşüş yaşanabilir.

Bilindiği üzere diğer aylar açıklanacak enflasyon oranlarına göre maaşlara yansıyacak fark netleşecek.

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