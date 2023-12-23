Memur maaşı zammı ile 34.500 TL’ye yükselmesi bekleniyor! 2 milyon 250 bin TL alacakken 704 bin TL ile yetinecek… Kıdem tazminatı sınıra takıldı

Yıllarca çalışmanın karşılığı olarak alınan kıdem tazminatı artık hayal bile kurmaya yetmiyor. Kıdem tazminatı artık sınıra takılıyor. O sınırda yıldan yıla eriyor. Bu yıl kıdem tazminatında tavan 23 bin 489 TL olarak ödeniyordu. Aralık ayının enflasyon rakamı ile birlikte memur maaş katsayısı oranında artacak kıdem tazminatı 2024 tavan ücreti netleşecek. Kıdem tazminatı tavan ücretinin de 2024 yılında 34 bin 500 TL olması bekleniyor.

NE EV NE ARABA ALINABİLİYOR

Yıllarca çalışıp emeklilikte alacakları kıdem tazminatının hayalini kurardı çalışanlar artık o hayal de kurulamıyor. Alınacak tazminat ne arabaya yetiyor ne de eve yetiyor. Çalışılan her yıla bir brüt ücret kadar tazminat kazanıyor çalışan, işte ayrılırken ve emekli olduğunda toplu olarak parasını ancak onda da bir sınır uygulanıyor.

10 yıl kesintisiz çalışan birinin maaşı ne kadar olursa olsun en fazla 234 bin 890 lira kıdem tazminatı alabiliyor. Yeni yılda bu ise beklentilere göre bu rakamın en fazla 345 bin TL seviyelerine yükselmesi bekleniyor. Ev ve araba almaya yetersiz olan kıdem tazminatı yeni yılda da yine yetersiz olarak kalmaya devam edecek.

KIDEM TAZMİNATI TAVAN SINIRINA TAKILDI

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun da kıdem tazminatı ile ilgili beklentilere ilişkin yaptığı açıklamasında, “Kıdem tazminatı tavanı da ortalama yüzde 47 oranında değişecek. 34 bin 500, 35 bin bandında bir beklentimiz var. Bir kişi 75 bin TL ile çalışıyor. 30 yıl aralıksız bir işyerinde çalıştığında şu anki rakamlara göre 30 yıl karşılığında 704 bin 694 TL para alabiliyor. Brüt 75 bin lira alan, tavan sınırı olmasa 30 yılın karşılığında 2 milyon 250 bin TL alabilecekti ama alamıyor” ifadelerini kullandı.







