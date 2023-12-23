FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Memur maaşı zammı ile 34.500 TL’ye yükselmesi bekleniyor! 2 milyon 250 bin TL alacakken 704 bin TL ile yetinecek… Kıdem tazminatı sınıra takıldı

Memur maaşı zammı ile 34.500 TL’ye yükselmesi bekleniyor! 2 milyon 250 bin TL alacakken 704 bin TL ile yetinecek… Kıdem tazminatı sınıra takıldı

23.12.2023 15:27 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıdem tazminatı ile eskiden araba alırdık, ev alınırdı…’ Kıdem tazminatı ile ilgili eskiden çok yaygın olan bu cümleler artık geride kaldı. Kıdem tazminatı artık kelimenin tam anlamıyla çoğu çalışan için kuşa dönmüş durumda. Kıdem tazminatında da yüzde 50’lik bir artış bekleniyor ama peki o artış çalışanların tazminatları ile ev araba aldıkları döneme yetecek mi? Çalışanlar şimdi bu sorunun cevabını tartışıyor.

Memur maaşı zammı ile 34.500 TL’ye yükselmesi bekleniyor! 2 milyon 250 bin TL alacakken 704 bin TL ile yetinecek… Kıdem tazminatı sınıra takıldı

Yıllarca çalışmanın karşılığı olarak alınan kıdem tazminatı artık hayal bile kurmaya yetmiyor. Kıdem tazminatı artık sınıra takılıyor. O sınırda yıldan yıla eriyor. Bu yıl kıdem tazminatında tavan 23 bin 489 TL olarak ödeniyordu. Aralık ayının enflasyon rakamı ile birlikte memur maaş katsayısı oranında artacak kıdem tazminatı 2024 tavan ücreti netleşecek. Kıdem tazminatı tavan ücretinin de 2024 yılında 34 bin 500 TL olması bekleniyor.

iStock-1429090469

NE EV NE ARABA ALINABİLİYOR

Yıllarca çalışıp emeklilikte alacakları kıdem tazminatının hayalini kurardı çalışanlar artık o hayal de kurulamıyor. Alınacak tazminat ne arabaya yetiyor ne de eve yetiyor. Çalışılan her yıla bir brüt ücret kadar tazminat kazanıyor çalışan, işte ayrılırken ve emekli olduğunda toplu olarak parasını ancak onda da bir sınır uygulanıyor.

10 yıl kesintisiz çalışan birinin maaşı ne kadar olursa olsun en fazla 234 bin 890 lira kıdem tazminatı alabiliyor. Yeni yılda bu ise beklentilere göre bu rakamın en fazla 345 bin TL seviyelerine yükselmesi bekleniyor. Ev ve araba almaya yetersiz olan kıdem tazminatı yeni yılda da yine yetersiz olarak kalmaya devam edecek.

milyoner-sayisinda-dikkat-ceken-artis-0d0

KIDEM TAZMİNATI TAVAN SINIRINA TAKILDI

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun da kıdem tazminatı ile ilgili beklentilere ilişkin yaptığı açıklamasında, “Kıdem tazminatı tavanı da ortalama yüzde 47 oranında değişecek. 34 bin 500, 35 bin bandında bir beklentimiz var. Bir kişi 75 bin TL ile çalışıyor. 30 yıl aralıksız bir işyerinde çalıştığında şu anki rakamlara göre 30 yıl karşılığında 704 bin 694 TL para alabiliyor. Brüt 75 bin lira alan, tavan sınırı olmasa 30 yılın karşılığında 2 milyon 250 bin TL alabilecekti ama alamıyor” ifadelerini kullandı.


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asgari ücret 3. toplantısı bütçe görüşmelerine takıldıAsgari ücret 3. toplantısı bütçe görüşmelerine takıldı
Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye için Bakan Işıkhan’dan açıklamaÇalışan emekliye 5000 TL ikramiye için Bakan Işıkhan’dan açıklama
Özgür Demirtaş takipçilerine hesap makinesi arattı!Özgür Demirtaş takipçilerine hesap makinesi arattı!
Anahtar Kelimeler:
kıdem tazminatı
En Çok Okunan Haberler
Hain saldırının detayları ortaya çıktı: PKK'lı teröristler saldırı için o anı beklemiş

Hain saldırının detayları ortaya çıktı: PKK'lı teröristler saldırı için o anı beklemiş

Canlı yayında isyan etti! “Prosedürü bilmiyorsunuz, susun!”

Canlı yayında isyan etti! “Prosedürü bilmiyorsunuz, susun!”

Asgari ücret 3. toplantısı bütçe görüşmelerine takıldı

Asgari ücret 3. toplantısı bütçe görüşmelerine takıldı

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye için Bakan Işıkhan’dan açıklama

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye için Bakan Işıkhan’dan açıklama

Asgari ücretlisi, emeklisi, memuru… 2024’te herkese eşit zam sinyali!

Asgari ücretlisi, emeklisi, memuru… 2024’te herkese eşit zam sinyali!

Sıfır ve ikinci el otomobil için dikkat çeken sözler!

Sıfır ve ikinci el otomobil için dikkat çeken sözler!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Bu fiyat bir daha gelmez! Hakiki deri Camper ayakkabıda yılın son fırsatı

Bu fiyat bir daha gelmez! Hakiki deri Camper ayakkabıda yılın son fırsatı

Sokak ortasında doğum yaptı! Böyle yardımına koştular

Sokak ortasında doğum yaptı! Böyle yardımına koştular

Çocuklarına işkence yaptı! 'Cinler tarafından ele geçirilmişti'

Çocuklarına işkence yaptı! 'Cinler tarafından ele geçirilmişti'

Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.