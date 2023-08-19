FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Memur maaşı ve emekliye zamda ikinci ipucu! 10 bin lira, 32 bin lira… Milyonların maaşı için en yeni hesap: Erdoğan talimat verdi, tarih belli oldu

Memur maaşı ve emekliye zamda ikinci ipucu! 10 bin lira, 32 bin lira… Milyonların maaşı için en yeni hesap: Erdoğan talimat verdi, tarih belli oldu

19.08.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken, SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammında kritik bir ipucu geldi. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminine göre SGK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 33,13 oldu. Toplu sözleşmedeki teklif ve enflasyon tahmini ile memur ve memur emeklisinin zam oranı yüzde 44,43 olarak hesaplandı. Böylece en düşük memur maaşının 32 bin TL, en düşük emekli maaşının ise 10 bin lira seviyelerine yükselebileceği tahmin edildi.

Memur maaşı ve emekliye zamda ikinci ipucu! 10 bin lira, 32 bin lira… Milyonların maaşı için en yeni hesap: Erdoğan talimat verdi, tarih belli oldu

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin maaş zammı ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme maratonu sürerken, bir yandan da SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı Ocak 2024 zammı için hesaplamalar şimdiden başlamış durumda.

iStock-1479375708

MEMURUN ZAMMINDA HÜKÜMET TEKLİFİ YÜKSELTTİ

Geçtiğimiz günlerde ilk teklifini 2024 yılı için yüzde 24,2'lik, 2025 yılı için yüzde 11 olarak sunan hükümet, memur zammı için ikinci teklifini 2024 için yüzde 15+10, 2025 için 6+5 yüzde olarak verdi. Ağustos ayı sonuna kadar tamamlanarak nihai karara bağlanacak toplu sözleşme zam oranı, Ocak 2024 dönemi zammına yansıtılacak. Ayrıca bir enflasyon farkı da söz konusu olacak. Bir önceki toplu sözleşmede 2023'ün ikinci yarısı için zam oranı yüzde 6 olarak belirlenmişti. Bu kapsamda bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden fark hesaplanacak.

iStock-1514662685

ERDOĞAN’DAN EMEKLİ ZAMMI İÇİN TALİMAT

Milyonların gözü maaşlara yapılacak yeni zam oranlarına çevrilmişken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 22. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla son dönemde hayat pahalılığında yaşanan artışa değinerek, "Refah kaybı yaşayan her insanımızın hayat seviyesine eskisinin de üzerine çıkarmak, boynumuzun borcudur" diye açıklamada bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise emekli zammı için Meclis’in açılış tarihi olan Ekim’i işaret etti. "Cumhurbaşkanımız talimat verdi bize, çalışıyoruz” diyen Bakan Işıkhan, “Söz verdik. Meclis açılır açılmaz gereken yapılacak inşallah. Çok rahat olun, lütfen. Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi, çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

AA-20230807-31869835-31869834-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_KABINE_TOPLANTISININ_ARDINDAN_MILLETE_SESLENDI

TÜİK, MAAŞ ZAMMINDA İLK VERİYİ DUYURDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Emekli Sandığı, SGK ve Bağ-Kur'lu için kritik öneme sahip Temmuz ayı enflasyon verisini açıkladı. Buna göre Temmuz ayında TÜFE yüzde 9,49 oldu. Memur ve memur emeklisine şimdiden yüzde 3,29’luk enflasyon farkı oluşurken, kesin oran için 5 aylık enflasyon verisinin açıklanması gerekiyor. Ancak bu süreçte memur ve emekliye zamda önemli ipuçları gelmeye devam ediyor.

TÜRK LİRASI (327)

MERKEZ BANKASI’NDAN ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası yılın üçüncü Enflasyon Raporu’nda yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü sert bir revize ile yüzde 58’e çekmişti. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranının yüzde 31,92 olarak gelebileceği banka tarafından tahmin edildi. Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklisinin refah payı hariç emekli maaşı zammı yüzde 31,92 olarak hesaplandı. Emekli Sandığı emeklileri içinse enflasyon farkı dahil yüzde 25,92’lik bir oran ortaya çıktı.

TÜRK LİRASI (245)

İkinci ipucu da yine Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. Bankanın ekonomistlerle gerçekleştirdiği ankete göre, 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 59,46 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 33,13 çıkacak. Bu durumda da memurlar ve memur emeklileri yüzde 25,59 fark alacak.

Toplu sözleşmedeki teklif üzerinde uzlaşma sağlanması ve anketteki enflasyon tahminin tutması durumunda ise memur ve memur emeklilerinin Ocak ayı zam oranı yüzde 44,43'e ulaşacak.

TÜRK LİRASI (300)

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 32 BİN LİRAYA YAKLAŞACAK

Veriler ışığında ‘Ocak 2024 en düşük memur maaşı ne olacak?’ sorusu da aydınlığa kavuşmaya başladı. Bilindiği üzere 8077 liralık seyyanen zam ile 22 bin 17 TL’ye yükseltilen en düşük memur maaşının son tahmine göre yıl başında 31 bin 799 liraya yükselebilir. 9 bin 877 lira olan memur emeklisi maaşı ise 14 bin 265 lira seviyelerine gelebilir.

iStock-1333228193

SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE OLACAK?

Şu anda 7500 TL olan en düşük emekli maaşı içinse Merkez Bankası’nın tahminleri doğrultusunda rakam 8500 liralara yaklaşacak. Ancak 7500 lira ve üzerinde emekli maaşı alanlar içinse rakam refah payı ile 10 bin TL’yi bulabilecek.

iStock-1336321534

TOPLU SÖZLEŞMEDEN SONRA SIRA 3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİNDE

Bir yandan toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken, bir yandan da kapsamı genişletilerek birinci derecedeki tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi için çalışmalar da sürüyor. Ekim ayında Meclis’e gelmesi ve 520 binin üzerinde memurun yararlanması beklenen 3600 ek gösterge 25 yıllık çalışanın aylığına bugün itibariyle yaklaşık 2.800 lira, ikramiyesine ise 60 bin liradan başlayan artış getirecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okullar daha açılmadı ama zam çok fena geldi! Yüzde 100’den fazla arttı, detaylar şaşkına çevirdi…Okullar daha açılmadı ama zam çok fena geldi! Yüzde 100’den fazla arttı, detaylar şaşkına çevirdi…
Bakan Yumaklı duyurdu! Ödemeler hesaplara aktarıldıBakan Yumaklı duyurdu! Ödemeler hesaplara aktarıldı
Bakan Şimşek ve Bakan Kacır'dan Togg'a ziyaret!Bakan Şimşek ve Bakan Kacır'dan Togg'a ziyaret!
Anahtar Kelimeler:
memur zammı emekli zammı

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

İndirimlerin son günü! Crocs terliklerdeki fırsatı kaçırmayın

İndirimlerin son günü! Crocs terliklerdeki fırsatı kaçırmayın

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

İndirimlerin bugün son günü! Kaçırmamanız gereken fırsatları seçtik

İndirimlerin bugün son günü! Kaçırmamanız gereken fırsatları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.