Memur maaşı zammı ne kadar oldu? 2022 zamlı memur maaşı ne zaman yatacak?

Bilindiği üzere TÜİK, yıllık enflasyonu yüzde 36,08, Aralık TÜFE oranını ise yüzde 13,58 olarak açıklamıştı. Zamlı maaşların açıklanmasının ardından gözler maaşların hesaplara ne zaman yatacağına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerin maaşlarındaki artışın farklı tarihlerde yansıyacağı öngörülüyor. Peki 2022 zamlı memur maaşı ne zaman yatacak?
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personeller ve memur emeklileri enflasyon farkını 15 Ocak itibarıyla alacak. Bağ-Kur emeklilerinin maaşındaki artışı 25-28 Ocak tarihleri arasında alacağı öngörülüyor. SSK emeklilerinin maaş zammı ise 17-26 Ocak tarihlerinde yansıyacak.
TÜİK, aralık ayı TÜFE oranını yüzde 13,58 düzeyinde gerçekleştiğini açıkladı. Bununla birlikte 2021 enflasyon oranı yüzde 36,08 oldu. 2021'in ikinci yarısındaki enflasyon oranı yüzde 25,48 olarak açıklandı ve böylece 12 aylık ortalamalara göre enflasyon yüzde 19,60 yükseldi. Kira artış oranı yüzde 19,60 oldu.
UNVAN VE DERECE - TEMMUZ 2021 - OCAK 2022
Vali - 22412 - 29247
Genel müdür (1/4) - 16177 - 21111
Şube müdürü (Lisans - 1/4) - 8526 - 11126
Memur (Lisans - 9/1) - 5277 - 6887
Öğretmen (1/4) - 6587 - 8596
Kaymakam 1. sınıf (1/4) - 14826 - 19348
Başkomiser (3/1) - 8522 - 11121
Polis memuru (8/1) - 7465 - 9741
Uzman doktor (1/4) - 10126 - 13214
Hemşire (Lisans - 5/1) - 6391- 8340
Mühendis (1/4) - 8703 - 11357
Teknisyen (Lise - 11/1) - 5491 - 7165
Araştırma görevlisi (7/1) - 8265 - 10785
Vaiz (1/4) - 6844 - 8931
Avukat (1/4) 8311 - 10845
En düşük memur maaşı - 4880 - 6368
NOT: Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır.
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