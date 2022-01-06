FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Memur maaşı zammı ne kadar oldu? 2022 zamlı memur maaşı ne zaman yatacak?

Memur maaşı zammı ne kadar oldu? 2022 zamlı memur maaşı ne zaman yatacak?

06.01.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK, aralık ayı enflasyonunu 3 Ocak 2022'de açıkladı. Buna göre memur ve emekli maaşları da şekillendi. En düşük emekli maaşının 2 bin 500 TL olacağı duyurulurken memur maaşına da yüzde 30.5 oranında zam yapılacak. Peki 2022 zamlı memur maaşı ne zaman yatacak?

Memur maaşı zammı ne kadar oldu? 2022 zamlı memur maaşı ne zaman yatacak?

Bilindiği üzere TÜİK, yıllık enflasyonu yüzde 36,08, Aralık TÜFE oranını ise yüzde 13,58 olarak açıklamıştı. Zamlı maaşların açıklanmasının ardından gözler maaşların hesaplara ne zaman yatacağına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerin maaşlarındaki artışın farklı tarihlerde yansıyacağı öngörülüyor. Peki 2022 zamlı memur maaşı ne zaman yatacak?

2022 ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personeller ve memur emeklileri enflasyon farkını 15 Ocak itibarıyla alacak. Bağ-Kur emeklilerinin maaşındaki artışı 25-28 Ocak tarihleri arasında alacağı öngörülüyor. SSK emeklilerinin maaş zammı ise 17-26 Ocak tarihlerinde yansıyacak.

2021 ENFLASYON ORANI

TÜİK, aralık ayı TÜFE oranını yüzde 13,58 düzeyinde gerçekleştiğini açıkladı. Bununla birlikte 2021 enflasyon oranı yüzde 36,08 oldu. 2021'in ikinci yarısındaki enflasyon oranı yüzde 25,48 olarak açıklandı ve böylece 12 aylık ortalamalara göre enflasyon yüzde 19,60 yükseldi. Kira artış oranı yüzde 19,60 oldu.

2022 NET MEMUR MAAŞLARI

UNVAN VE DERECE - TEMMUZ 2021 - OCAK 2022

Vali - 22412 - 29247
Genel müdür (1/4) - 16177 - 21111
Şube müdürü (Lisans - 1/4) - 8526 - 11126
Memur (Lisans - 9/1) - 5277 - 6887
Öğretmen (1/4) - 6587 - 8596
Kaymakam 1. sınıf (1/4) - 14826 - 19348
Başkomiser (3/1) - 8522 - 11121
Polis memuru (8/1) - 7465 - 9741
Uzman doktor (1/4) - 10126 - 13214
Hemşire (Lisans - 5/1) - 6391- 8340
Mühendis (1/4) - 8703 - 11357
Teknisyen (Lise - 11/1) - 5491 - 7165
Araştırma görevlisi (7/1) - 8265 - 10785
Vaiz (1/4) - 6844 - 8931
Avukat (1/4) 8311 - 10845
En düşük memur maaşı - 4880 - 6368

NOT: Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın yeni rekora hazırlanıyor! Sonrası karanlık…Altın yeni rekora hazırlanıyor! Sonrası karanlık…
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Emekli maaşı ne kadar oldu?Emekli maaşı ne kadar oldu?
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Memur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kazakistan yangın yeri! Havalimanı geri alındı

Kazakistan yangın yeri! Havalimanı geri alındı

Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Karantina süresi değişti

Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Karantina süresi değişti

TOGG dünya sahnesinde! İlk kez görücüye çıktı

TOGG dünya sahnesinde! İlk kez görücüye çıktı

Elektrik faturalarında dikkat çeken detay! 23 milyon abone…

Elektrik faturalarında dikkat çeken detay! 23 milyon abone…

Stokçuluğa karşı caydırıcılığı artıracak kanun teklifi kabul edildi

Stokçuluğa karşı caydırıcılığı artıracak kanun teklifi kabul edildi

Halde 12, pazarda 15, Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'nde 19,90 TL

Halde 12, pazarda 15, Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'nde 19,90 TL

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Sigara ve alkole ÖTV zammı

Sigara ve alkole ÖTV zammı

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

2022 emekli ve memur zammı belli oldu

2022 emekli ve memur zammı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rakamlarını açıkladı! 'Bu bir rekordur...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rakamlarını açıkladı! 'Bu bir rekordur...'

2021 aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı!

2021 aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.