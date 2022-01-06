Memur maaşı zammı ne kadar oldu? 2022 zamlı memur maaşı ne zaman yatacak?

Bilindiği üzere TÜİK, yıllık enflasyonu yüzde 36,08, Aralık TÜFE oranını ise yüzde 13,58 olarak açıklamıştı. Zamlı maaşların açıklanmasının ardından gözler maaşların hesaplara ne zaman yatacağına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerin maaşlarındaki artışın farklı tarihlerde yansıyacağı öngörülüyor. Peki 2022 zamlı memur maaşı ne zaman yatacak?

2022 ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personeller ve memur emeklileri enflasyon farkını 15 Ocak itibarıyla alacak. Bağ-Kur emeklilerinin maaşındaki artışı 25-28 Ocak tarihleri arasında alacağı öngörülüyor. SSK emeklilerinin maaş zammı ise 17-26 Ocak tarihlerinde yansıyacak.

2021 ENFLASYON ORANI

TÜİK, aralık ayı TÜFE oranını yüzde 13,58 düzeyinde gerçekleştiğini açıkladı. Bununla birlikte 2021 enflasyon oranı yüzde 36,08 oldu. 2021'in ikinci yarısındaki enflasyon oranı yüzde 25,48 olarak açıklandı ve böylece 12 aylık ortalamalara göre enflasyon yüzde 19,60 yükseldi. Kira artış oranı yüzde 19,60 oldu.

2022 NET MEMUR MAAŞLARI

UNVAN VE DERECE - TEMMUZ 2021 - OCAK 2022

Vali - 22412 - 29247

Genel müdür (1/4) - 16177 - 21111

Şube müdürü (Lisans - 1/4) - 8526 - 11126

Memur (Lisans - 9/1) - 5277 - 6887

Öğretmen (1/4) - 6587 - 8596

Kaymakam 1. sınıf (1/4) - 14826 - 19348

Başkomiser (3/1) - 8522 - 11121

Polis memuru (8/1) - 7465 - 9741

Uzman doktor (1/4) - 10126 - 13214

Hemşire (Lisans - 5/1) - 6391- 8340

Mühendis (1/4) - 8703 - 11357

Teknisyen (Lise - 11/1) - 5491 - 7165

Araştırma görevlisi (7/1) - 8265 - 10785

Vaiz (1/4) - 6844 - 8931

Avukat (1/4) 8311 - 10845

En düşük memur maaşı - 4880 - 6368

NOT: Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır.

