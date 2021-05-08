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Memur maaşları yattı mı? Memur maaşları ne zaman yatacak?

08.05.2021 01:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı yaklaşırken, memur maaşlarının ne zaman yatırılacağı konusundaki araştırmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur maaşları ne zaman yatacak? sorusuna ilişkin yaptığı açıklamada tarih verdi. İşte, ayrıntılar...

Memur maaşları yattı mı? Memur maaşları ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2021 Mayıs ayında memur maaşlarının yatacağı tarihi açıkladı. Normalde her ayın 15'inde yatırılan memur maaşları Ramazan dolayısıyla erken yatırılacak. Peki, memur maaşları ne zaman yatar? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması...

MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği töreninde yaptığı konuşmasında memur maaşlarının ne zaman yatacağı konusunda da açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşlarının Ramazan Bayramı dolayısıyla erken ödeneceğini ve 10 Mayıs tarihinde hesaplara yatırılacağını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Memur
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