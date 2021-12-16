Memur maaşlarına zam geldi mi? Memur ve emekli maaşları ne kadar oldu?

2 bin 825 TL olan asgari ücret yüzde 50 zam ile 4 bin 250 TL'ye yükseltildi. SSK’dan ve Bağkur’dan emekli olanların maaşları enflasyon verilerine göre her 6 ayda bir güncelleniyor. Hem emekli hem de memurlara yapılacak zam oranı, 6 aylık enflasyon farkıyla ortaya çıkacak.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

TÜİK tarafından açıklanan 5 aylık enflasyona göre işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde 10.47'lik zamma kesin gözüyle bakılıyor. 6 aylık enflasyon 3 Ocak 2022'de açıklanacak. Bu zam oranı, açıklanacak enflasyona göre farklılık gösterebilir. Emekli ve memurlar, maaşlarını 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon ile öğrenecek.

BAŞKAN YALÇIN'DAN AÇIKLAMA

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın maaşlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Toplu sözleşmeden sonra aradaki hareketlilik mutlaka dikkate alınmalı ve bir ek zamla memur alım gücü düşüklüğü giderilmeli. Enflasyon farkı zaten yansıtılacak. Enflasyon rakamının üzerinde bir şey yapıldığında alım gücü korunmuş olur. Şu an herhangi bir rakam telaffuz etmem doğru olmaz. Bu konuda bir çalışma yürütüyoruz. Ocak ayına yetiştireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

