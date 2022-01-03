Memur maaşlarının ardından bekçi ve hemşire maaşları ne kadar oldu? 2022 hemşire ve bekçi maaşları...

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla gözler hemşire ve bekçi maaşlarına çevrildi. Enflasyon oranları ile maaşlara yapılacak zam oranı netleşiyor. Aralık 2021'de yüzde 13,58 artış gösteren enflasyın rakamları kasım ayında yüzde 21.31'di. Yurt içi üretici fiyatları aralıkta yüzde 19,08 artarken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 79,89 oldu. İşte 2022 hemşire ve bekçi maaşları...
BEKÇİ VE HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşına yüzde 25.47, memur ve emekli memur maaşlarına ise yüzde 27.47 zam yapılacağı öğrenildi. İşte zamlı maaşlar...
- Bekçi (lisans 9/1) 5.429 6.920
- Hemşire (9/1) 5.237 6.675
- Polis (11/1) 6.502 8.287
- Öğretmen (9/1) 4.941 6.298
- Hademe (15/1) 4.102 5.228
- Hizmetli (15/1) 4.102 5.228
- Mübaşir (11/1) 4.359 5.556
- Usta öğretici (11/1) 4.420 5.634
- Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 4.423 5.638
- Memur (9/1) 4.424 5.639
- Zabıta memuru (9/1) 4.513 5.752
- İtfaiyeci (9/1) 4.706 5.998
- Araştırmacı (9/1) 4.742 6.044
- İmam/hatip (9/1) 4.762 6.070
- Müezzin (9/1) 4.762 6.070
- Şef (7/1) 4.789 6.104
- Orman muhafaza memuru (11/1) 4.881 6.221
- Vaiz (9/1) 5.016 6.393
- Sağlık memuru (9/1) 5.237 6.675
- Ebe (9/1) 5.244 6.684
- Programcı (9/1) 5.395 6.876
- Şube müdürü (7/1) 6.065 7.730
- Mühendis (7/1) 6.883 8.773
- Komiser (8/1) 6.987 8.906
- Araştırma görevlisi (8/1) 7.093 9.041
- Başkomiser (8/1) 7.102 9.052
- Müfettiş yardımcısı (9/1) 7.127 9.084
- Uzman yardımcısı (9/1) 7.242 9.231
- Asistan (sağlık hizmetleri-6/1) 7.391 9.421
- Müfettiş (7/1) 7.836 9.988
- Uzman (7/1) 7.915 10.088
- Başasistan (sağlık hiz. 5/1) 8.401 10.708
- Kaymakam (4/1) 8.933 11.386
AÇIKLAMA: TABLO'daki maaşlara aile yardımı, görev tazminatı, fazla mesai ücreti gibi yan ödemeler eklenmemiştir. Ayrıca 1 Ocak'tan geçerli vergi istisnası hesabı maaşlara dahil değildir.
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