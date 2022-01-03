Memur maaşlarının ardından bekçi ve hemşire maaşları ne kadar oldu? 2022 hemşire ve bekçi maaşları...

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla gözler hemşire ve bekçi maaşlarına çevrildi. Enflasyon oranları ile maaşlara yapılacak zam oranı netleşiyor. Aralık 2021'de yüzde 13,58 artış gösteren enflasyın rakamları kasım ayında yüzde 21.31'di. Yurt içi üretici fiyatları aralıkta yüzde 19,08 artarken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 79,89 oldu. İşte 2022 hemşire ve bekçi maaşları...

BEKÇİ VE HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşına yüzde 25.47, memur ve emekli memur maaşlarına ise yüzde 27.47 zam yapılacağı öğrenildi. İşte zamlı maaşlar...

Bekçi (lisans 9/1) 5.429 6.920

Hemşire (9/1) 5.237 6.675

Polis (11/1) 6.502 8.287

Öğretmen (9/1) 4.941 6.298

Hademe (15/1) 4.102 5.228

Hizmetli (15/1) 4.102 5.228

Mübaşir (11/1) 4.359 5.556

Usta öğretici (11/1) 4.420 5.634

Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 4.423 5.638

Memur (9/1) 4.424 5.639

Zabıta memuru (9/1) 4.513 5.752

İtfaiyeci (9/1) 4.706 5.998

Araştırmacı (9/1) 4.742 6.044

İmam/hatip (9/1) 4.762 6.070

Müezzin (9/1) 4.762 6.070

Şef (7/1) 4.789 6.104

Orman muhafaza memuru (11/1) 4.881 6.221

Vaiz (9/1) 5.016 6.393

Sağlık memuru (9/1) 5.237 6.675

Ebe (9/1) 5.244 6.684

Programcı (9/1) 5.395 6.876

Şube müdürü (7/1) 6.065 7.730

Mühendis (7/1) 6.883 8.773

Komiser (8/1) 6.987 8.906

Araştırma görevlisi (8/1) 7.093 9.041

Başkomiser (8/1) 7.102 9.052

Müfettiş yardımcısı (9/1) 7.127 9.084

Uzman yardımcısı (9/1) 7.242 9.231

Asistan (sağlık hizmetleri-6/1) 7.391 9.421

Müfettiş (7/1) 7.836 9.988

Uzman (7/1) 7.915 10.088

Başasistan (sağlık hiz. 5/1) 8.401 10.708

Kaymakam (4/1) 8.933 11.386

AÇIKLAMA: TABLO'daki maaşlara aile yardımı, görev tazminatı, fazla mesai ücreti gibi yan ödemeler eklenmemiştir. Ayrıca 1 Ocak'tan geçerli vergi istisnası hesabı maaşlara dahil değildir.

