Memur olmak isteyenler dikkat! Resmi Gazete’de yayımlandı! Kamuya personel alımı yapılacak

Personel alımı ilanları iş arayan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Resmi Gazete’de yayımlanan bilgilere göre Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı toplam 780 personel alımı gerçekleştirilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının merkez teşkilatına 145 personel alınacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 80 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

İçişleri Bakanlığının merkez teşkilatına sözlü sınav sonucuna göre üniversitelerin farklı fakülte ve bölümlerden mezun 80 İçişleri uzman yardımcısı alımı yapılacak.

Adaylar 19-23 Aralık tarihleri arasında e-Devlet şifresi kullanarak "www.icisleri.gov.tr" adresi üzerinden başvurularını yapabilecek.

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgilere bakanlığın internet sitesindeki duyurular bölümünden ulaşılabilecek.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 145 PERSONEL ALACAK

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan ilana göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının merkez teşkilatına KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 145 pozisyon için sözleşmeli personel alınacak.

Başvurular 5-16 Aralık tarihleri aralığında e-Devlet üzerinden "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi aracılığıyla yapılacak.

İŞTE DİĞER İLANLAR

Milli Savunma Bakanlığınca çeşitli mühendislik branşları ile mimar, tabip, psikolog, grafiker, istatistikçi, tekniker, teknisyen, laborant, mütercim tercüman, müze görevlisi, restoratör, hemşire, kütüphaneci, destek personeli ve büro personeli kadrolarına 319 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

Milli Savunma Üniversitesine de büro personeli, grafiker, istatistikçi, kütüphaneci, mütercim tercüman, diyetisyen, psikolog, veteriner hekim, mühendis, tekniker, teknisyen ile hizmetli, garson, aşçı, berber, terzi/ütücü, şoför, kaloriferci, boya/badana/sıva branşlarında destek personeli kadrolarına da 236 sözleşmeli personel alınacak.

2 Aralık tarihinde başlayacak olan işlemler 31 Aralık’ta sona erecek.

