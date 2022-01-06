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Memur-Sen açıkladı: 4 Kişilik ailenin açlık sınırı 3.526 TL

06.01.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre aralık ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 3.526 TL, yoksulluk sınırının ise 10.120 TL olarak belirlendiğini açıklandı. Öte yandan aralık ayında Kasım ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 10,60’lık bir artış yaşandı.

Memur-Sen açıkladı: 4 Kişilik ailenin açlık sınırı 3.526 TL

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre Aralık ayında Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 3.526,5 TL, yoksulluk sınırı ise 10.119,8 TL olarak tespit edildi.

Yapılan araştırmaya göre Aralık ayında Kasım ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 10,60’lık bir artış yaşandı. Aralık ayında Kasım ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 59 artışla patlıcan, yüzde 49,79 artışla salatalık, yüzde 44,08 artışla buğday unu, yüzde 43,87 artışla margarin; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 29,47 azalışla karnabahar, yüzde 16,31 azalışla portakal, yüzde 10,26 azalışla marul, yüzde 8,01 azalışla kırmızı turp madde fiyatlarında yaşandı.

Aralık ayında Kasım ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 9,29’luk bir artış gözlenirken; Aralık ayında Kasım ayına göre barınma madde fiyatlarında yüzde 1,65’lik bir artış oldu. Aydınlanma madde fiyatında ise Aralık ayında Kasım ayına göre herhangi bir değişim gözlemlenmedi.

TÜRK-İŞ : 4 KİŞİLİK AİLENİN AÇLIK SINIRI 4 BİN 13 TL

Türk-İş aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırını göre, bir önceki ay 3,192 TL olan dört kişilik bir ailenin açlık sınırı aralıkta 4 bin 13 TL, yoksulluk sınırı ise 13 bin 72 TL oldu. Gıda fiyatlarında ise rekor artış izlendi. Gıda fiyatları önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 54,96 arttı.

bir önceki ay 3,192 TL olan dört kişilik bir ailenin açlık sınırı aralıkta

Gıda enflasyonu açısından öncü göstergelerden biri olarak kabul edilen Türk-İş gıda endeksi aralık ayında rekor hızda arttı. Ankara’daki gıda fiyatlarını temel alan endekste yıllık artış yüzde 54,96 oldu. Ayrıca dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 4 bin 13 TL, yoksulluk sınırı 13 bin 72 TL oldu.

AÇLIK SINIRI ARALIK AYINDA YÜKSELDİ

Verilere göre bir önceki ay 3,192 TL olan dört kişilik bir ailenin açlık sınırı aralıkta 4,013'ye yükseldi.

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ULAŞIM VE GİYİM MADDE FİYATLARINDA ARTIŞ YAŞANDI

Aralık ayında Kasım ayına göre ulaşım madde fiyatlarında yüzde 10,04’lük bir artış olduğu belirlendi. Kasım ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 42,43 artışla uçak bileti ücreti, yüzde 27,45 artışla araçların tamir ve bakımına ödenen ücretler fiyatlarında olduğu gözlendi.

Aralık ayında Kasım ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 7,35’lik bir artış gözlendi. Giyim madde fiyatlarında Kasım ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 30,64 artışla örgü yünü, yüzde 16,71 artışla pamuklu kumaş, yüzde 15,27 artışla iç çamaşırı, yüzde 12,26 artışla pantolon madde fiyatlarında oldu.

Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 7,55’lik bir artış oldu. Eğitim-kültür madde fiyatlarında Kasım ayına göre değişimin yüzde 64,48 artışla yazım ve çizim kağıtları, yüzde 35,07 artışla oyun konsolu, yüzde 21,82 artışla bilgisayar ekipmanları madde fiyatlarında olduğu gözlendi.

Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 9’luk bir artış gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Kasım ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 24,21 artışla tuvalet kağıdı, yüzde 21,71 artışla hijyenik kadın bağı madde fiyatlarında olduğu tespit edildi.

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