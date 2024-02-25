Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'dan emekli maaşı çıkışı: Rakam verildi

SSK, Bağkur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 49.25 zamdan sonra en düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu. Seyyanen zam tartışmaları sürerken emekli maaşlarına ilişkin olarak Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'dan da bir açıklama geldi. Yalçın asgari ücretin altında emekli maaşı olmaması gerektiğini söyledi.

Yalçın, Kızılcahamam'da bir otelde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla düzenlenen "Memur-Sen 8. Türkiye Buluşması" programında yaptığı konuşmada, sendika olarak çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasını talep ettiklerini anlattı.

"SEYYANEN ZAM GÜNCELLENMELİ"

Emeklilerin alım gücünün yükseltilmesinin önemine değinen Yalçın, "Asgari ücretin altında emekli maaşı olmamalı. Kamu görevlileri için, görev aylığı ile emekli aylığı arasında kopmuş olan bağ yeniden tesis edilmeli, 8 bin 77 liralık seyyanen zam güncellenerek emeklilerin de gelirlerine yansıtılmalı." diye konuştu.

Yalçın, sorunların bitmesi için mücadele ettiklerini belirterek, yeni kazanımlar elde edilmesi ve herkesin, saygın iş ortamlarında, iyi ücret ile refah düzeyi yüksek bir ülkede yaşaması için çalıştıklarını kaydetti.

Türkiye'nin kalkınması, büyümesi, üretimin artması ve milli gelirin çoğalması için her hayırlı çalışmaya destek verdiklerini vurgulayan Yalçın, bu konuda atılan her kararlı adımın arkasında olduklarını ifade etti.

Yalçın ayrıca 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun değişmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

(AA)

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır





