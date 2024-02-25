FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'dan emekli maaşı çıkışı: Rakam verildi

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'dan emekli maaşı çıkışı: Rakam verildi

25.02.2024 08:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, asgari ücretin altında emekli maaşı olmaması gerektiğini söyledi. Yalçın seyyanen zam talep etti.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'dan emekli maaşı çıkışı: Rakam verildi

SSK, Bağkur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 49.25 zamdan sonra en düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu. Seyyanen zam tartışmaları sürerken emekli maaşlarına ilişkin olarak Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'dan da bir açıklama geldi. Yalçın asgari ücretin altında emekli maaşı olmaması gerektiğini söyledi.

Yalçın, Kızılcahamam'da bir otelde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla düzenlenen "Memur-Sen 8. Türkiye Buluşması" programında yaptığı konuşmada, sendika olarak çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasını talep ettiklerini anlattı.

7

"SEYYANEN ZAM GÜNCELLENMELİ"

Emeklilerin alım gücünün yükseltilmesinin önemine değinen Yalçın, "Asgari ücretin altında emekli maaşı olmamalı. Kamu görevlileri için, görev aylığı ile emekli aylığı arasında kopmuş olan bağ yeniden tesis edilmeli, 8 bin 77 liralık seyyanen zam güncellenerek emeklilerin de gelirlerine yansıtılmalı." diye konuştu.

Yalçın, sorunların bitmesi için mücadele ettiklerini belirterek, yeni kazanımlar elde edilmesi ve herkesin, saygın iş ortamlarında, iyi ücret ile refah düzeyi yüksek bir ülkede yaşaması için çalıştıklarını kaydetti.
Türkiye'nin kalkınması, büyümesi, üretimin artması ve milli gelirin çoğalması için her hayırlı çalışmaya destek verdiklerini vurgulayan Yalçın, bu konuda atılan her kararlı adımın arkasında olduklarını ifade etti.

Yalçın ayrıca 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun değişmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

(AA)

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kiracıları üzecek açıklama geldi, yüzde 25 sınırı kalkıyor! Tarih belli oldu... Kiracıları üzecek açıklama geldi, yüzde 25 sınırı kalkıyor! Tarih belli oldu...
Fiyatları yarı yarıya düştüFiyatları yarı yarıya düştü
Nişantaşı'nda daire, malikaneyi bile solladı!Nişantaşı'nda daire, malikaneyi bile solladı!
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret emekli maaşı Memur-Sen seyyanen zam
En Çok Okunan Haberler
G.Saray'dan gece yarısı açıklaması: TFF istifa!

G.Saray'dan gece yarısı açıklaması: TFF istifa!

Canlı yayında 'Hepimiz bu konuda hassasız' diyerek açıkladı: 'Cumhurbaşkanımız beni arayarak..'

Canlı yayında 'Hepimiz bu konuda hassasız' diyerek açıkladı: 'Cumhurbaşkanımız beni arayarak..'

Cem Küçük’ten emekliye seyyanen zam için çarpıcı açıklama

Cem Küçük’ten emekliye seyyanen zam için çarpıcı açıklama

Vatandaş da ne yapacağını şaşırdı! Biri 400 lira biri 1000: Aslında ikisi de aynı

Vatandaş da ne yapacağını şaşırdı! Biri 400 lira biri 1000: Aslında ikisi de aynı

Mesai saatleri düşüyor mu? Çalışan herkesi ilgilendiren açıklama Bakan Işıkhan'dan geldi: Doğrudan bir açıklama gelmediği sürece...

Mesai saatleri düşüyor mu? Çalışan herkesi ilgilendiren açıklama Bakan Işıkhan'dan geldi: Doğrudan bir açıklama gelmediği sürece...

Kiralardaki 'yüzde 25' sınırlaması uzatılacak mı?

Kiralardaki 'yüzde 25' sınırlaması uzatılacak mı?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.