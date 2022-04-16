Memur-Sen'den asgari ücret ikinci zammı için çağrı! 'Sistemi değiştirelim, sonra eskiye döneriz'

Milyonlarca kişinin gözü kulağı asgari ücrete gelmesi beklenen ikinci zam haberlerinde... Yüksek enflasyon karşısında zor günler geçiren çalışanlar asgari ücrete yapılması gündemde olan yeni zam ihtimali ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Asgari ücrete yapılması konuşulan ikinci zam için belirsizlik devam ederken Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ali Yalçın, enflasyon oranı verilecek zammı aştığında eşel mobil sisteminin devreye girmesi gerektiğinin altını çizerek, “Salgın ve savaş ortamının zorlukları tüm dünya ile beraber ülkemiz de ekonomik sorunlarla boğuşmak durumunda bırakıyor. Enerji ve gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar büyük sorun. Sabit gelirlileri korumak için eşel mobili tartışılmalıyız” dedi.

“6 AYLIK DİLİM 3 AYA DÜŞÜRÜLMELİ”

Enflasyon kontrol altına alındığında eşel mobil yönteminin yeniden devre dışı kalabileceğini belirten Yalçın, “Fakat enflasyonun verilen zammı daha ilk aydan alıp götürdüğü bir ortamda sabit gelirliler için bir alım gücünden bahsedilemez. Enflasyon oranı verilecek zammı aştığında eşel mobil devreye girmeli. Ya da enflasyon farkının yansıtıldığı altı aylık dilimler üç aya düşürülerek yansıtma öne alınabilir, ezilmenin önüne geçilebilir. Alım gücünü koruyacak, kamu çalışanına nefes aldıracak yöntemleri arayıp tartışmalıyız” diye konuştu.

ERDOĞAN: BUNUN VAKTİ ARALIK AYIDIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti aralıktır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız. Durum bu" demişti.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ise "Olağanüstü şartlar ortaya çıkarsa o zaman düşünülür, fakat bugün gündemimizde böyle bir şey yok" değerlendirmesini yapmıştı.



