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Memur-Sen'den son dakika 3600 ek gösterge açıklaması

07.06.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca memur emeklisi ve memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin beklenen açıklama geldi.3600 ek gösterge bekleyen milyonlarca kişi için maaş ve ikramiyelere yansıtılacak zam oranları da netleşti. Öte yandan 3600 ek gösterge ilgili olarak Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın'dan kritik açıklama geldi.

Memur-Sen'den son dakika 3600 ek gösterge açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve memur emeklilerinin mali haklarını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yardımcı hizmetler sınıfındakiler de dahil olmak üzere ülkemizdeki 5,3 milyon kamu görevlisinin tamamının, önümüzdeki yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacağını açıkladı. 3600 ek gösterge düzenlemesini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendiren Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, “Ek gösterge düzenlemesi 5 milyon 300 bin insanı içine alması dolayısıyla bu açıdan memnuniyet verici. Fakat tazminat yansıtma oranlarında da bazı iyileştirmeler yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgi net olarak ortada olmadığından kaynaklı, memnuniyetsiz bir kitle söz konusu. Bu iyileştirmeye açık alanlar güçlendirilebilir anlamına geliyor. O yüzden çalışmayı başlı başına kıymetli buluyoruz. Uzun zamandır mücadele ettiğimiz bir konu bu. Çalışmayı önemli ve kıymetli buluyoruz, şuan ki hali ile kapsayıcı bir çalışma olarak görüyoruz. Kamu boyutu ile önemli bir reformist yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Ama bununla beraber iyileştirmeye açık alanları var, geliştirilmeye açık alanları var. Çalışma değersizleştirilmemeli ama geliştirilmeli” şeklinde konuştu.

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“100 PUANIN KARŞILIĞI 20 TL, 600 PUANIN KARŞILIĞI 120 TL ŞEKLİNDE”

3600 ek gösterge düzenlemesinin memur emeklilerine nasıl bir etki yapacağını da açıklayan Yalçın, “Emekli maaşlarında ek göstergelere ilişkin yükselmelere kaynaklı olarak, emekli maaşlarına dokunacağı kısımlar olduğu gibi tazminat oranlarına eğer dokunursa oranın daha fazla etkileyeceği ve emekli ikramiyesini yükselteceği bir zemin söz konusu. Bunu şöyle ifade edeyim. Her 100 puanın karşılığı 19.78 yani 20 TL olarak sayın, 600 puan yükseltilmiş ise 6 kere 20 yani 120 TL ilave bir maaş iyileştirmesi demektir bu. Aynı zamanda bununla birlikte emeklilik ve diğer kısımlara da etki ettiği için bazı çalışanlarda bu tip artışlar maaşta ilk başta eksi bakiye gibi görünebilir, bazılarında ilave olarak görünebilir. O tamamen matematiksel bir işlemdir ve teknik bir tartışma konusudur. O kadar detaya girecek değiliz. Ama 100 puanın karşılığı 20 TL, 600 puanın karşılığı 120 TL şeklinde. Ama tazminat yansıtma oranlarına da dokunduğunuz zaman, oradaki her 5 puanın yükselmesi 3 bin 500 TL’yi bulan ve aşan, emekli ikramiyesine dokunuşa vesile olduğu gibi emekli maaşlarındaki artışa da vesile oluyor” ifadelerini kullandı.

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“ÇALIŞMADA BAZI ÖNERİLERİMİZ TAMAMEN DİKKATE ALINMIŞ”

Çalışmada önerilerinin dikkate alındığını gözlemlediklerini vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

“Çalışmada bazı önerilerimiz tamamen dikkate alınmış. Mesela biz ek göstergesi olmayan memurların, ek gösterge sisteminin içine dahil edilmesi ve onlara da ek gösterge verilmesi konusunda bir teklifimiz vardı ve bunun 1500 puanın altında olmaması konusunda bir yaklaşımımız 20 puan da tazminat yansıtma oranının yükseltilmesi konusunda bir teklifimiz söz konusuydu, yardımcı sınıflar için. Baktık onlar da 600 puanlık bir ek gösterge ile sistemin içerisine dahil edilmiş durumda. Bütün kamu görevlilerini kapsasın deyişimiz dikkate alınmış ve herkesin ek göstergesi 600 puan yükseltilmiş durumda. Sadece 4 meslek grubu mu birinci dereceye yükseldiğinde lisans ve ön lisans mezunları 3600 olacak, yoksa tüm meslek grupları mı olacak kısmında şuan net cümle kuramıyorum çünkü ne cümle duyamıyorum. Açıklamanın bir kısmında vaatte bulunulan 4 meslek grubu gibi anlaşılıyor. Diğer kısmında ‘yok yok herkes için’ diye bir bakış açısı var. Hangisi olduğunu ancak taslağı gördüğümüzde anlayabiliriz. Ama şu bir gerçek herkesin ek göstergesinde belli artışlar öngörülmüş durumda” (İHA)

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