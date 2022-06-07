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Son dakika | Milyonlar bekliyordu! 3600 ek göstergede tüm detaylar belli oldu! Maaşlar ne kadar artacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

07.06.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Uzun süredir gündemden düşmeyen 3600 ek göstergede merak edilen bütün detaylar belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından ek göstergede memurlara 600 puanlık artış yapıldığını duyurdu. Emekli memur maaşlarının ne kadar artacağı da netleşti. İşte 3600 ek göstergeyle ilgili merak edilen son detaylar...

Son dakika | Milyonlar bekliyordu! 3600 ek göstergede tüm detaylar belli oldu! Maaşlar ne kadar artacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Son dakika: Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde ayrıntılar belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek göstergenin 4 meslek grubunu değil, bütün memurlarını kapsayacağı müjdesini vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği 3600 ek göstergede yeni düzenlemenin ayrıntıları kamuoyuna duyuruldu. Detaylara göre 3600 ek gösterge düzenlemesiyle maaşların ne kadar artacağı da belli oldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen 3600 ek gösterge açıklamaları şu şekilde;

Memurlarımızın ek gösterge düzenlemesiyle ilgili çalışmayı tamamladık. Meclisimizin takdirine sunacak safhaya getirdik. Bu konu ilk gündeme geldiğinde öğretmenlerimize, polislerimize, sağlık çalışanlarımıza ve din görevlilerimize ek göstergelerini 3600'e çıkarma sözü vermiştik. Şartlarımızı zorlama pahasına kamu çalışanları lehine bir fedakarlıkta bulunarak tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık.

Ülkemizdeki 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı önümüzdeki yıl başından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır. 1. dereceye gelmiş olma şartıyla söz verdiğimiz tüm meslek gruplarındaki hak sahipleri 3600 ek göstergeye yükseltilecektir. Bunun yanında, genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 4400'e, şube ve ilçe müdürlerinin ek göstergeleri de 3000'e çıkartılacaktır.

NE KADAR ARTIŞ SAĞLANDI?

Ek gösterge düzenlemesi memurlarımızın emekli ikramiye ve maaşlarında ciddi kazanımlar getiriyor. Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli maaşı 1234-1391 TL arasında, emekli ikramiyesi ise 44 500 - 50 150 lira arasında artacaktır. Mevcut maaşlara göre hesaplanan bu tutarlar, düzenlemenin yürürlüğe gireceği yılbaşındaki rakamlara göre çok daha yüksek seviyelerde gerçekleşecektir. Yapılan artışlar elbette halen emekli olan kamu görevlilerinin maaşlarına da yansıtılacaktır.

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EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

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KİMLERİ KAPSIYOR?

3600 ek gösterge polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerini kapsıyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ek göstergenin sadece polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri değil, tüm memurları kapsayacağı müjdesini verdi.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Memur Recep Tayyip Erdoğan
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Okuyucu Yorumları 95 yorum
3600 değil 36 600 yapsan boş.Vatanımızı,milletimizi paradan daha çok seviyoruz.İlk seçimde Gİ DE CEK SİN.
vatanımızı miletimizi sevdiğiniz için 6+1 masada hdpkk kucağında zipliyorsunuz demi...??
artı. 6+1 mi gelecek
@uzun964 troller iş başında..
@cemalpinarbasi açılım sürecinde şehit analarını joplatan zihniyetmi vatansever? gaziye protez bacagını eylemde yerlere attırıp yazıklar olsun dedirttirenlermi?
sandıkta hesabı sorulacak!
özel sektörde çalışanlar da taş kaynatıp yer artık!!!!

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