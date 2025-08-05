Memur-Sen'den 'teklif' çıkışı! Seyyanen zam, 3600 ek gösterge...

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamındaki ön müzakere toplantısı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sözleşmede yer alan 11 hizmet konusuna ilişkin ön müzakerelerin tamamlandığını, tam müzakereye geçme sürecinde olduklarını belirten Yalçın, şöyle konuştu:

"Hiç vakit kaybetmeden müzakere sürecini işletmek mecburiyetindeyiz. Ön müzakerelerde yapılan tutanak sisteminin, esas müzakerelerde de mutlaka yapılması gerekiyor. Takvim dar, süre yetersiz ve görüşmeler bu açıdan aralıksız yapılmak zorunda. Toplu sözleşme görüşmelerinde ilk oturumdan bu yana 10 gün geçti. Kamu işvereni, müzakerelere mutlaka teklifle gelmeli, ayın 12'sini beklememeli."

"PİYASA GERÇEKLERİNE GÖRE HAREKET EDİLMELİ"

Yalçın, yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün sonuçlanmasının önemli olduğunu belirterek, "Zaten süre sorunumuz var. Bu süre içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının dikkatlerinin tamamen kamu görevlilerine odaklanması son derece önemli." dedi.

Bir önceki toplu sözleşme görüşmelerinde kamu işvereniyle anlaşamamaları nedeniyle kayıplarının olduğunu vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Emeklilerin seyyanen zam alamamış olmasına her fırsatta dikkat çektik. Emeklilere yönelik seyyanen zam kısmı mutlaka yansıtılmalı. Orta Vadeli Planlara göre değil, piyasa gerçeklerine göre hareket edilmeli. Alım gücümüzün yükseldiği, piyasa gerçeklerinin dikkate alındığı bir toplu sözleşme dönemi olsun diye bütün gayretimiz."

Yalçın, 1. dereceye 3600 ek göstergeyi önceki dönem toplu sözleşme görüşmelerinde tavsiye kararı olarak aldıklarını anımsatarak, "Dönemin sonuna kadar çalışılması konusunda burada bir uzlaşı sağladık. Onun için 2025'in sonuna kadar bunun tamamlanma mecburiyeti var. Bunun bir an önce hayata geçmesi gerekiyor." diye konuştu.

Çalışanlar arasında ikramiye almayan tek kesimin memurlar olduğunu belirten Yalçın, bu ayrımın giderilmesini talep etti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır