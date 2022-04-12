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Memur ve emekli bu haberi bekliyordu! Temmuz zammı belli oldu! Enflasyon…

12.04.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yükselen enflasyon nedeniyle zor günler geçiren memur ve emeklinin temmuz ayında alacağı zam oranı ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıktı. 6 aylık enflasyon oranının yüzde 34,62 olması beklenirken emekli ve memur maaşlarına da bu oranda zam yapılması bekleniyor. İşte memur ve emeklinin Temmuz ayında almayı beklediği zam ile ilgili son dakika haberinin detayları…

Memur ve emekli bu haberi bekliyordu! Temmuz zammı belli oldu! Enflasyon…

Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği Temmuz zammıyla ilgili ilk ipucu üç aylık enflasyondan gelmişti. İkinci ipucunu ise Merkez Bankası verdi ve emekliler ve memurlar için 6 aylık artış oranı belirlendi. Mart ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte üç aylık oran belli olmuştu.

Faruk Erdem Yeniasır gazetesindeki yazısında memur ve emeklinin temmuz zammı ile ilgili detayları yazdı:

Buna göre üç aylık artış SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 22.81, memur ve memur emeklileri için ise 22.31 olarak hesaplanmıştı. Şimdi Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarına göre de 6 aylık enflasyon hesabını yaptık. Anketten çıkan sonuçlara göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 34,62 olacak. Buna göre de emeklilerin ve memurların artışları hesaplandığında sonuçlar şöyle oluyor:

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6 AYLIK ENFLASYON ORANI 34,62

Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin üç aylık enflasyon artış oranı yüzde 22.81 olarak gerçekleşti. Şimdi üç aylık veri daha buna eklenecek.

Bundan sonraki aylarda oranlar sıfır bile çıksa 22.81 oranı kesinleşti. Nisan, mayıs ve Haziran aylarında oluşacak enflasyon bu rakama eklenerek Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon artışı olarak verilecek ve maaşlarına yansıtılacak.
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki sonuçlara göre ise 6 aylık enflasyon oranı yüzde 34,62 oldu.

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Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz'daki enflasyon artışı yüzde 34,62 olarak uygulanacak.

FARK ALMALARI KESİNLEŞTİ

Mart enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerine de fark verilmesi kesinleşmiş oldu.

Memur ve memur emeklileri Ocak ayında 2.5 puanlık ek zam ile birlikte yüzde 7.5 oranında toplu sözleşme zammı almışlardı. Temmuz'da ise yine yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar. Memur ve memur emeklilerine Temmuz ayında yüzde 7.5 oranındaki Ocak zammını geçen 6 aylık enflasyon kadar da fark ödenecek.
Mart ayı enflasyonuna baktığımızda üç aylık oran yüzde 22.81 çıktı. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin üç aylık enflasyon farkı yüzde 15.31 oldu. İlk üç aylık verilere göre memur ve memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 7 +15,31 olarak gerçekleşti.

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Yani memur ve memur emeklilerinin oranı yüzde 22.31 oldu. Bu rakama nisan, mayıs ev Haziran enflasyonları da eklenecek. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki sonuçlara göre 6 aylık enflasyonun yüzde 34,62 çıktığını söylemiştik. Buna göre memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ise yüzde 27,12 olarak belirlendi. Yüzde 7'lik toplu sözleşme artışı da buna ilave edildiğinde toplam oran yüzde 34,12'ye çıkacak.

MAAŞA KAÇ LİRA YANSIYACAK?

Yapılan bu hesaplamalar sonucunda yüzde 34,62'lik 6 aylık enflasyon gerçekleştiğinde en düşük maaş memurlarda 6 bin 429 liradan 8 bin 622 liraya yükselecek. En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4 bin 289 liradan 5 bin 753, esnafta 2 bin 948 liradan 3 bin 969, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 292 liradan 4 bin 432 liraya çıkacak. 2000 sonrasında emekli olanlar için en düşük maaş 2.500 TL'ye çıkartılmıştı. Bunun üzerine de artış gerçekleşecek.

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EK ARTIŞ ENFLASYONA GÖRE

Emekliler ve memurlar için Ocak ayında Meclis'ten çıkartılan yasalarla ek zam imkanı tanınmıştı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşları 1500 TL'den 2.500 TL'ye çıkartılmıştı. Yine memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmede yüzde 5 olan zam oranları enflasyon farkı hariç 2.5 puan artırılarak yüzde 7.5 yapılmış ve enflasyon farkıyla birlikte oran yüzde 30.95 olmuştu. Temmuz ayında da yapılacak değerlendirmeler sonrasında memur ve memur emeklilerinin yüzde 7 olan toplu sözleşme zam oranlarının artırılması gündeme gelebilecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de bir taban maaş belirlemesi de söz konusu olabilecek. Ek artış yapılıp yapılmayacağı diğer üç aylık enflasyon verileri sonrasında değerlendirilecek.

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emekli maaşı Enflasyon Memur
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