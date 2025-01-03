FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Memur ve emekli için kritik gün geldi! Milyonların beklediği 6 aylık enflasyon farkı bugün belli olacak... 7'den 70'e herkesin maaş zammını öğrenmesine saatler kaldı

Memur ve emekli için kritik gün geldi! Milyonların beklediği 6 aylık enflasyon farkı bugün belli olacak... 7'den 70'e herkesin maaş zammını öğrenmesine saatler kaldı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
03.01.2025 07:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. TÜİK'in enflasyonu açıklaması ile milyonlarca memur ve emekli 2025 yılının ilk 6 ayında ne kadar zam aldığını öğrenecek. Peki, Aralık ayı enflasyon tahminleri ne? Milyonlarca memur ve emekli 2025 yılının ilk zammında yüzde kaç oran alacak? İşte detaylar...

Memur ve emekli için kritik gün geldi! Milyonların beklediği 6 aylık enflasyon farkı bugün belli olacak... 7'den 70'e herkesin maaş zammını öğrenmesine saatler kaldı

Son dakika haberi... Milyonlarca emekli ve memur bugün TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranına kilitlendi. Kritik veri sonrası 6 aylık enflasyon farkı belli olacak ve milyonlar yeni yılda ne kadar zam aldığını öğrenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon farkına göre zam alırken; memur ve memur emeklileri enflasyon farkı ile beraber toplu sözleşmeden gelen oranı da alıyor.

AA Finans'ın yaptığı ankete göre Aralık ayı enflasyonu 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,61 oldu; yıllık enflasyonun yüzde 45,21 olacağı tahmin edildi.

AA Finans'ın anketine göre, 6 aylık enflasyon farkı yüzde 16.42 olacak. 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden gelen yüzde 6 ile memur ve memur emeklisinin zam oranı yüzde 12.18 olacak.

iStock-647148892 (1)

EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklisininyüzde 16.42 oranında zam alması halinde:
Bağ-Kur (Esnaf):14.780TL
Bağ-Kur (Tarım):11.746TL
SSK (2000 öncesi): 16.506TL
SSK (2000 sonrası): 10.232TL
Memur ve memur emeklisinin zam oranı yüzde 12.18 olması halinde ise:
En düşük memur aylığı 43 bin 948 liraya yükselecek.
En düşük memur emekli aylığı 19 bin 729 liraya çıkacak.

iStock-1429092151

EMEKLİNİN KÖK AYLIĞINDA DÜZENLEME BEKLENİYOR!

6 aylık enflasyondan doğan zam oranı, kök maaşlara uygulanıyor. Kök maaş, en düşük emekli aylığının altında kalması halinde, bu rakama tamamlanıyor. En düşük emekli aylığı temmuz ayında 12 bin 500 lira olarak belirlenmişti. Bu aylığı yükseltmek için ocak ayında bir çalışma yapılabileceği açıklanmıştı. Beklentiler ise kök aylıkların 14 bin ile 15 bin lira arasında olacağı yönünde.

Anahtar Kelimeler:
memur zammı emekli tüik enflasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ülkede Cristiano Ronaldo seferberliği başladı! Sözleşmesi biten Ronaldo'yu transfer edebilmek için tüm şartlar zorlanacak...

Ülkede Cristiano Ronaldo seferberliği başladı! Sözleşmesi biten Ronaldo'yu transfer edebilmek için tüm şartlar zorlanacak...

Komşu aileler arasında silahlı çatışma: 2 kadın hayatını kaybetti! Jandarmanın müdahalesi katliamı önledi

Komşu aileler arasında silahlı çatışma: 2 kadın hayatını kaybetti! Jandarmanın müdahalesi katliamı önledi

Milyonların beklediği 6 aylık enflasyon farkı bugün belli olacak

Milyonların beklediği 6 aylık enflasyon farkı bugün belli olacak

En düşük emekli maaşı için konuştu 'Müneccimlik değil, durum bu'

En düşük emekli maaşı için konuştu 'Müneccimlik değil, durum bu'

Marketlerde yeni dönem başladı! O ürünler artık piyasaya sürülemeyecek...

Marketlerde yeni dönem başladı! O ürünler artık piyasaya sürülemeyecek...

En düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak? "Hükümet bunu düşünüyor" diyerek rakam verdi

En düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak? "Hükümet bunu düşünüyor" diyerek rakam verdi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.