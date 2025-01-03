Memur ve emekli için kritik gün geldi! Milyonların beklediği 6 aylık enflasyon farkı bugün belli olacak... 7'den 70'e herkesin maaş zammını öğrenmesine saatler kaldı

Son dakika haberi... Milyonlarca emekli ve memur bugün TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranına kilitlendi. Kritik veri sonrası 6 aylık enflasyon farkı belli olacak ve milyonlar yeni yılda ne kadar zam aldığını öğrenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon farkına göre zam alırken; memur ve memur emeklileri enflasyon farkı ile beraber toplu sözleşmeden gelen oranı da alıyor.

AA Finans'ın yaptığı ankete göre Aralık ayı enflasyonu 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,61 oldu; yıllık enflasyonun yüzde 45,21 olacağı tahmin edildi.

AA Finans'ın anketine göre, 6 aylık enflasyon farkı yüzde 16.42 olacak. 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden gelen yüzde 6 ile memur ve memur emeklisinin zam oranı yüzde 12.18 olacak.

EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklisininyüzde 16.42 oranında zam alması halinde:

Bağ-Kur (Esnaf):14.780TL

Bağ-Kur (Tarım):11.746TL

SSK (2000 öncesi): 16.506TL

SSK (2000 sonrası): 10.232TL

Memur ve memur emeklisinin zam oranı yüzde 12.18 olması halinde ise:

En düşük memur aylığı 43 bin 948 liraya yükselecek.

En düşük memur emekli aylığı 19 bin 729 liraya çıkacak.

EMEKLİNİN KÖK AYLIĞINDA DÜZENLEME BEKLENİYOR!

6 aylık enflasyondan doğan zam oranı, kök maaşlara uygulanıyor. Kök maaş, en düşük emekli aylığının altında kalması halinde, bu rakama tamamlanıyor. En düşük emekli aylığı temmuz ayında 12 bin 500 lira olarak belirlenmişti. Bu aylığı yükseltmek için ocak ayında bir çalışma yapılabileceği açıklanmıştı. Beklentiler ise kök aylıkların 14 bin ile 15 bin lira arasında olacağı yönünde.