Memur ve emekli için Temmuz zammı ortaya çıktı!

TÜİK Nisan enflasyonunu dün saat 10.00’da duyurdu. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren verinin açıklanması ile Temmuz’daki ara zammın da detayları belli olmaya başladı.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre 4 aylık enflasyon farkı yüzde 14,64 oldu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 14,64’lük zammı haketti. Memur ve memur emeklisi ise yüzde 10,51 oranında zammı haketti.

UZMAN İSİM TABLOYU ÇIKARDI!

SGK Uzmanı Emin Yılmaz Yeniçağ gazetesine Temmuz zammı ile ilgili detayları paylaştı. Yılmaz, Merkez Bankası’nın anket sonuçlarına göre Mayıs ayı için öngörülen yüzde 1,82 ve Haziran ayı için beklenen yüzde 1,52’lik enflasyon oranlarının eklenmesi ile tahmini enflasyon verisinin yüzde 18,50 seviyesine ulaştığını söyledi.

Ocak-Haziran dönemini kapsayan yüzde 18,50’lik enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin doğrudan zam oranı olacak. Hazine desteğiyle 20 bin TL olarak ödenen en düşük emekli aylığının 23 bin 700 TL civarına yükselmesi bekleniyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri için zam takvimi, toplu sözleşme farkı nedeniyle farklı işliyor. %18,50’lik tahmini enflasyondan, yılın ilk yarısındaki yüzde 11’lik toplu sözleşme payı çıkarıldığında enflasyon farkı yüzde 6,76 oluyor.

Bu rakama, 2026’nın ikinci yarısı için belirlenen yüzde 7’lik toplu sözleşme zammı kümülatif olarak eklendiğinde, toplam zam oranı yüzde 14,23 olarak öngörülüyor.