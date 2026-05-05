FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Memur ve emekli için Temmuz zammı ortaya çıktı!

4 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Peki SSK ve Bağ-kur emeklisi ile memur ve memur emeklisi Temmuz’da ne kadar zam alacak? İşte detaylar…

Memur ve emekli için Temmuz zammı ortaya çıktı!
Rümeysa Ezgi Sivritepe
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Toplam Tutar

50.000 TL

Detayları gör

TÜİK Nisan enflasyonunu dün saat 10.00’da duyurdu. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren verinin açıklanması ile Temmuz’daki ara zammın da detayları belli olmaya başladı.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre 4 aylık enflasyon farkı yüzde 14,64 oldu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 14,64’lük zammı haketti. Memur ve memur emeklisi ise yüzde 10,51 oranında zammı haketti.

Memur ve emekli için Temmuz zammı ortaya çıktı! 1

UZMAN İSİM TABLOYU ÇIKARDI!

SGK Uzmanı Emin Yılmaz Yeniçağ gazetesine Temmuz zammı ile ilgili detayları paylaştı. Yılmaz, Merkez Bankası’nın anket sonuçlarına göre Mayıs ayı için öngörülen yüzde 1,82 ve Haziran ayı için beklenen yüzde 1,52’lik enflasyon oranlarının eklenmesi ile tahmini enflasyon verisinin yüzde 18,50 seviyesine ulaştığını söyledi.

Memur ve emekli için Temmuz zammı ortaya çıktı! 2

Ocak-Haziran dönemini kapsayan yüzde 18,50’lik enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin doğrudan zam oranı olacak. Hazine desteğiyle 20 bin TL olarak ödenen en düşük emekli aylığının 23 bin 700 TL civarına yükselmesi bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Memur ve emekli için zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! Memur ve emekli için zamlı maaş tablosu ortaya çıktı!

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri için zam takvimi, toplu sözleşme farkı nedeniyle farklı işliyor. %18,50’lik tahmini enflasyondan, yılın ilk yarısındaki yüzde 11’lik toplu sözleşme payı çıkarıldığında enflasyon farkı yüzde 6,76 oluyor.

Memur ve emekli için Temmuz zammı ortaya çıktı! 3

Bu rakama, 2026’nın ikinci yarısı için belirlenen yüzde 7’lik toplu sözleşme zammı kümülatif olarak eklendiğinde, toplam zam oranı yüzde 14,23 olarak öngörülüyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gürültü yönetiminde milli teknoloji hamlesi: HEAŞ ve TÜBİTAK MAM’dan tarihi iş birliğiGürültü yönetiminde milli teknoloji hamlesi: HEAŞ ve TÜBİTAK MAM’dan tarihi iş birliği
iPhone'lara zam geldi! Fiyatı 200 bin TL'ye dayandıiPhone'lara zam geldi! Fiyatı 200 bin TL'ye dayandı

Anahtar Kelimeler:
Memur bağkur memur emekli zammı ssk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan savaş tehdidi: "Yeryüzünden sileriz"

Trump'tan savaş tehdidi: "Yeryüzünden sileriz"

7 ve üzeri deprem iddiasına haritayla yanıt verdi

7 ve üzeri deprem iddiasına haritayla yanıt verdi

Galatasaray'da Samsunspor maçında o madde devreye girdi!

Galatasaray'da Samsunspor maçında o madde devreye girdi!

"Kayserililer" sözleri ortalığı karıştırdı

"Kayserililer" sözleri ortalığı karıştırdı

Emekli ve memur Temmuz zammı: 'Öyle gözüküyor ki' deyip rakam verdi

Emekli ve memur Temmuz zammı: 'Öyle gözüküyor ki' deyip rakam verdi

12 Mayıs 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

12 Mayıs 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.