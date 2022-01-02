Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Asgari ücretteki yüzde 50'lik yükseliş diğer birçok ödenekleri de etkilerken memur ve emekli maaş zammında da beklentilerin yükselmesine neden oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan aralık ayı enflasyon rakamları, son 6 aylık enflasyonu belirleyecek. Böylece memur ve emekli maaş zammı belli olacak. İşte detaylar...

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca memurun ve emekli maaşının zam oranında kritik öneme sahip enflasyon rakamları 3 Ocak 2022 Pazartesi (yarın) açıklanacak. Aralık ayı enflasyonunun belli olmasıyla 6 aylık enflasyonun yanı sıra yıllık enflasyon da netleşecek. Maaş zamlarına ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

BRÜT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

ASGARİ ÜCRET BRÜT 5.004,00 TL

SGK PRİMİ (%14) 700,56

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ( %1) 50,04

KESİNTİLER TOPLAMI 750,60

NET ASGARİ ÜCRET 4.253,40

ASGARİ ÜCRET DİĞER MAAŞLARI NASIL ETKİLEDİ?

Asgari ücretin yüzde 50 zam ile 4 bin 253 TL olacağı açıklandı. Bütün hesaplamalar brüt asgari ücret 5.004 TL üzerinden yapılacak.

İşsizlik maaşı en az bin 986,40 TL en yüksek de 3 bin 972,81 TL oldu.

Stajyer ücretleri bin 417,80 TL'ye yükseldi.

Raporlu işçinin alacağı en düşük günlük para ayakta tedavide 111,2 TL, yatarak tedavi: 83,40 TL oldu.

Kıdem tazminatı yüzde 40 arttı, brüt asgari ücret olan 5.004 TL'den hesaplandı. (Kıdem tazminatının tavan tutarı aralık ayı enflasyonu açıklandıktan sonra netleşecek)

2021'de en düşük doğum parası 8 bin 903 TL idi. 1 Ocak itibarıyla 12 bin 454 TL'ye yükselecek. Ayrıca emzirme ödeneği de zamlı verilecek.

Bağ-Kur'lular ile işverenlerin ödeyeceği SGK primleri de yükselecek. Brüt maaşın yüzde 40 zamlanması ile bütün kesimlere 10 puanlık bir destek yapılmış oldu.

Doğum ve askerlik borçlanmaları yeni brüt ücret üzerinden hesaplanacak.



