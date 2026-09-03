Memur ve emekli maaş zammında kritik gelişme! 2 aylık oran belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Milyonlarca memur ve emeklinin takip ettiği verilere göre ağustos ayından enflasyon yüzde 1,84, yıllık bazda ise yüzde 31,51 oldu.

Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri ağustos ayı verisinin 1,84 olarak açıklanmasıyla birlikte 2 aylık enflasyon toplamda yüzde 3,65'lik zammı hak etmiş oldu. Yapılacak bu zam Ocak 2027'deki maaşlara yansıyacağı için eylül, ekim, kasım ve aralık ayı için açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2027 yılının ilk zammını alacak. Memur ve emeklileri şuan için enflasyon farkı hak edemiyor. Enflasyon farkı hak edebilmesi için yüzde 3,23 enflasyon daha oluşması gerekiyor

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır