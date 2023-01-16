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MEMUR ve EMEKLİ MAAŞI zam farkı ne zaman hesaplara yatacak, hangi tarihte? İşte 2023 ZAMLI emekli ve memur MAAŞ FARKI ödeme tarihleri...

16.01.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve emekli maaşı zam farkı ödemeleri ile ilgili son dakika açıklaması yapılıp yapılmadığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası devlet kurumlarında çalışan memurlar ile emekli vatandaşlara yapılacak maaş zammı da belli olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan zam oranını yüzde 30 olarak duyurmuştu. Peki emekli ve memur maaş zammı farkı ne zaman yatacak? İşte emekli memur maaş zammı farkının ne zaman yatacağına dair bilgiler...

MEMUR ve EMEKLİ MAAŞI zam farkı ne zaman hesaplara yatacak, hangi tarihte? İşte 2023 ZAMLI emekli ve memur MAAŞ FARKI ödeme tarihleri...

Memur ve emekli maaşı zam farkının ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu oldu. AK Parti'den konuya ilişkin açıklama yapıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, memurların zamlı maaşı iki parça halinde alabileceklerini aktardı. Memur ve emekli maaşı zam farkı konu başlığı internette araştırılıyor. İşte 2023 zamlı emekli ve memur maaş farkı ödeme tarihleri ile ilgili detaylar...

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MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEMELERİNDE SON DURUM

Memur ve emekli maaşı zam farkının yatacağı tarih arama motorlarında sorgulanıyor. Memurların merakla beklediği açıklama geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından yapılmıştı. Elitaş, memurların zamlı maaşı iki parça halinde alabileceğini aktarmıştı.

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MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Yüzde 16.48’lik kısmın önce, kalan 13.52 puanlık kısım ise daha sonra hesaplara yatması bekleniyor.

Elitaş memur ve emeklilerin yüzde 30 zamlı maaşlarının ne zaman yatacağıyla ilgili "Birkaç gün gecikmeyle olur" ifadelerine yer vermişti.

Buna göre; maaş ödemelerinin 15 Ocak sonrasında başlaması bekleniyor. Zam farkı ödemelerinin ise en geç bir haftaya yakın bir süre içerisinde hesaplarda olması ön görülüyor.

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2023 ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli aylıkları Emekli Sandığı’nda her ayın 1’i ila 5’inde; SSK’lılarda 17’si ila 26’sında; BAĞ-KUR’lularda ise her ayın 25’i ila 28’inde ödeniyor. Yüzde 30 zammın SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylığı ödemelerine yetişmesi bekleniyor.

Emekli Sandığı mensuplarının ocak dönemi ödeme tarihi 1 Şubat olduğu için zamlı maaşlar şubat ayında ödenecek.

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bağkur maaş farkı ssk

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