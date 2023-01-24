Memur ve emekli maaşı zam farkı yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak? 2023 memur ve emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri!

Memur maaşı zam farkı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. memur ve emekli zam farkı ödemelerine ilişkin konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş farkların birkaç günlük gecikmeyle hesaplara yatırılacağını ifade etti. Kamu kurumlarında görev alan memurların 15 Ocak'ta maaş zammının yüzde 16.48'lik kısmını aldığını söyleyen Elitaş, yeni yılda toplam zam oranının yüzde 30 olarak belirlendiğini anımsatarak "Kalan yüzde 13.52 puanlık kısım ise daha sonra hesaplara yatırılacak.'' ifadesini kullandı. İşte 2023 memur ve emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri ile ilgili detaylar...

MEMUR MAAŞ ZAM FARKI YATTI MI?

Memurlar 15 Ocak'ta maaş zammının yüzde 16.48'lik kısmını aldı.

MEMUR MAAŞ ZAM FARKI NEDEN EKSİK YATTI?

Memur maaş zam farkının 13.52 puanlık kısım ise daha sonra hesaplarına yatırılacak.

Memurların merakla beklediği açıklama geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından yapılmıştı. Elitaş, memurların zamlı maaşı iki parça halinde alabileceğini aktarmıştı.

Elitaş memur ve emeklilerin yüzde 30 zamlı maaşlarının ne zaman yatacağıyla ilgili "Birkaç gün gecikmeyle olur" ifadelerine yer vermişti.

14 GÜNLÜK MAAŞ ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Zam farkı ödemelerinin ise en geç bir haftaya yakın bir süre içerisinde hesaplarda olması ön görülüyor.

2023 ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli aylıkları Emekli Sandığı’nda her ayın 1’i ila 5’inde; SSK’lılarda 17’si ila 26’sında; BAĞ-KUR’lularda ise her ayın 25’i ila 28’inde ödeniyor. Yüzde 30 zammın SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylığı ödemelerine yetişmesi bekleniyor.

Emekli Sandığı mensuplarının ocak dönemi ödeme tarihi 1 Şubat olduğu için zamlı maaşlar şubat ayında ödenecek.

