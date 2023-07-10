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MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA 2023: Memur ve emekli maaş zammı Meclis'ten geçti mi? Gözler Resmi Gazete'de

10.07.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve emekli maaş zammı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Meclis'e sunulan kanun teklifi yasalaştığında aile yardımı ödeneği de dahil olmak üzere en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL'den 322 bin 17 TL'ye çıkmış olacak. Peki, memur ve emekli maaş zammı Meclis'ten geçti mi? Peki, memur ve emekli maaş zammı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA 2023: Memur ve emekli maaş zammı Meclis'ten geçti mi? Gözler Resmi Gazete'de

Memur ve emekli maaş zammında son durum vatandaşın gündeminde yer alıyor. TÜİK tarafından yapılan enflasyon oranı açıklamaları kapsamında yılın birinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 19,77 olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılacağını duyurmuştu. Bu düzenleme yasalaşırsa en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL'den 22 bin 17 TL'ye yükselecek. İşte memur ve emekli maaş zammı ile ilgili detaylar...

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Memur maaşı ve emekli aylıklarını artıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifini yasalaştırmak için Genel Kurul, 11 Temmuz Salı günü çalışmalarına başlayacak.

MEMUR MAAŞI ZAMMI İLE İLGİLİ YASA TEKLİFİ YARIN GÖRÜŞÜLECEK

Teklife göre, tüm kamu personeline 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda (8077 TL) ilave ödeme yapılacak.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması doğrultusunda TBMM'ye sunulan kanun teklifinin yasalaşması halinde, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin 17 liraya yükselecek. Art arda gelen açıklamalar ardından özler memur maaşı ve emekli aylıklarını artıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin yasalacağı tarihe çevrildi.

Çalışmalar sonrası memur ve emekli maaşı Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girecek.

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