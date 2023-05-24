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MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Temmuz'da emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek maaş!

24.05.2023 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve Emekli maaşı zammı için yapılan son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Öğretmen, polis, zabıta, doktor, bekçi gibi görevlerde bulunanların gözü Temmuz zammına çevrildi. Bakan Bilgin asgari ücretin 500 dolar seviyesine çıkarılacağını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da maaş ve ikramiyelerin artırılmasına yönelik hesaplamaların yapıldığını kaydetti. Peki, emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte, memur ve emekli maaşı zammı ile ilgili detaylar...

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Temmuz'da emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek maaş!

Emekli ve memur maaşı zammı konusunda yapılan son dakika açıklamaları ve konuya ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. TÜİK nisan ayı enflasyon oranı verilerine göre; enflasyon yıllık yüzde 43,68, aylık yüzde 2,39 olarak belirlendi. Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranları yayımlandıktan sonra zam tutarları belli olacak. Öte yandan özel sektörde çalışan vatandaşları etkileyecek asgari ücret dolaylı olarak memur ve emekli zamlarına da yön verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaş ve ikramiyelerinin artırılması için hesapların yapıldığını ifade etti. İşte 24 Mayıs 2023 Çarşamba günü itibarıyla memur ve emekli maaşı zammı ile ilgili son gelişmeler...

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Memur maaş zammı hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz"

"EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINI 22 BİN TL SEVİYESİNE YÜKSELTİYORUZ"

Açıklamasında, "En düşük memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Temmuz ayına kadar çalışmaları tamamlayacağız. Birinci dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini de temin edeceğiz.”

7 BİN 500 TL VE ÜZERİ EMEKLİ MAAŞI ALANLAR GELEN ZAM İLE NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Yapılan açıklamaya göre; seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 TL'nin üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlar için de harekete geçilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız” dedi.

NİSAN AYI ENFLASYON ORANI

Nisan ayı enflasyon oranı 3 Mayıs 2023 tarihinde TÜİK tarafından yayımlandı.

TÜİK verilerine göre, enflasyon oranı Nisan ayında aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak kayıtlara geçti.

Böylece milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için geriye sadece 2 aylık veri kaldı. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranı sonrası netlik kazanacak.

EMEKLİ VE MEMUR İÇİN 4 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ

Nisan ayı enflasyon rakamları ile beraber 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı belli oldu. Buna göre, 4 aylık enflasyon oranı Yüzde 15,22 olarak hesaplandı.

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emekli maaşı memur maaşı

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