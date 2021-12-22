Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? Memur ve emekli maaşları belli oldu mu?

Yılbaşının yaklaşmasıyla milyonların gözü memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Milyonlarca vatandaşın alacağı zam, TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon oranlarına göre belli olacak. emur emeklileri toplu sözleşmeyle çok düşük de olsa zam ve enflasyon farkı alırken, 11.2 milyon emekliye sadece geçmiş enflasyon kadar zam yapılacak.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

TÜİK'in ilan ettiği enflasyon verileri 2022'de toplu sözleşme dışında bırakılan işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin ise yüzde 13.8 civarında zam alacağını gösteriyor. Temmuzdan kasımın sonuna kadarki sürede TÜFE artışının yüzde 10.48 olduğu açıklandı. Buradan yola çıkılarak, yüzde 10.48'lik zam, aralık ayı enflasyonunun sıfır çıkması durumunda bile net olarak ödenecek.

MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Kamu görevlileri maaşı için gerçekleştirilecek zam görülmelerinin bu hafta başlayacağı öngörülüyor. Gerçekleştirilecek düzenleme ile ek zammın 15 Ocak'ta maaşlara yansıtılması amaçlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile bugün saat 16:00'da ek zam meselesi için bir araya gelecek.

