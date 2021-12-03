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Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Enflasyon farkına göre memur maaşı hesaplaması!

03.12.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve emekli maaşlarına gelecek zam belli olmaya başladı. 2022 yılı başında memur ve emeklilere yapılacak zam, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte netleşiyor. Temmuz-Kasım ayı dönemindeki enflasyon rakamlarına bakıldığında memur ve emekliye şimdiden yüzde 7,47 enflasyon farkı oluştu.

Sene sonu zammı aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte kesinlik kazanmış olacak. Yıl içerisinde biri ocak, diğeri ise temmuz olmak üzere zam alan memur ve emeklilerin net maaş zammı, 3 Ocak 2022’de açıklanacak aralık ayı enflasyon verileriyle belirlenecek.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 artarken, yıllık olarak yüzde 21,31’e ulaştı.

Kasım ayı rakamlarına bakıldığında memurlar ve memur emeklileri, yüzde 7,47 enflasyon farkı zammı alacak. Aralık enflasyonunun açıklanmasının arkasından memur ve memur emeklileri için kesin enflasyon farkı zammı da ortaya çıkacak.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR?

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin her 6 ayda bir alacağı zam oranı, geçmiş 6 ayın TÜFE oranı kadar arttırılıyor.

Memur ve memur emeklilerine ise toplu sözleşmede aldıkları zam oranı 6 aylık enflasyonun altında kalması halinde fark kadar enflasyon farkı ödeniyor. TÜİK'in rakamlarına göre, temmuz ayından kasım sonuna kadar geçen 5 aylık sürede tüketici fiyatları endeksi kümülatif olarak yüzde 7,47 oranından arttı. Maaş zamlarının net olarak ortaya çıkması için aralık ayının aylık TÜFE oranının da açıklanması gerekiyor.

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emekli maaşı Memur
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